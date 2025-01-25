全台罷免潮！台中6藍委「全罷」火車站擺攤引遊子連署

今天是春節連假首日，全台大罷免潮發燒，台中市公民團體發起罷免6名藍委，今天串連在台中火車站前廣場設攤罷免，前立委陳柏惟也製作「靈蛇出動」春聯現場發送，吸引返鄉大學生、旅外人士等連署、索要春聯。

宋姓女大學生說，她是返鄉過節，因不滿藍白立委在立院大刪預算，很不合理，因此一出台中火車站，就來連署；86歲的旅美劉姓男子則偕妻連署，劉男表示，藍白立委在國會亂搞，台灣人要覺醒，他為了後代子孫，偕妻買了飛機票專程回來台中連署。

全台罷免潮議題發燒，台中6藍營立委「無一倖免」，有綠營民代「應援」；另有公民團體今起罷免綠營立委蔡其昌、何欣純，國民黨台中市黨部也有「應援」，形成台中8席藍綠立委全罷，由於其中多人為市長選舉熱門人選，這讓2026年市長選舉提前開打。

台中最早罷免藍委行動是去年五月起，公民團體發起市區罷免中四選區廖偉翔「廢翔行動」、罷免中五選區黃健豪「斷健行動」、罷免中六選區羅廷瑋「敲羅行動」；後罷免中二顏寬恒「解顏行動」、罷免中三楊瓊瓔「拒瓔行動」，以及罷免立院副院長江啟臣行動陸也加入，台中6藍委「無一倖免」。

罷免團體說明，近日藍白立委大刪預算，為罷免添柴火，尤其是市區中四、中五、中六這三個罷免行動，吸引民眾、綠營民代相挺，目前這三選區罷免行動收到的提議書已過一階，目標在過年後，會在適當時機一起提交一階提議書。