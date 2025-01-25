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影／北市商圈電線桿現罷藍文宣 柳采葳怒：沒公德心又沒水準
全台罷免潮議題發燒，台北市中山商圈出現違規罷免文宣，看似禁止吸菸警語，但文字是「台灣禁止國民黨」、「違憲罷免投一票喔」「台灣人身心健康署提醒您」國民黨台北市議員柳采葳批評，民進黨帶頭亂，罷免團體撒錢違規，還製造垃圾，會向北市環保局檢舉。
柳采葳指出，民進黨不要再演了，黨公職從人力、資源都傾全力在動員，進行仇恨性罷免活動，再加上「富爸爸」的鈔能力，罷免團體的文宣品百百種，在中山商圈居然還違規把文宣品貼在電線桿上，罷免團體違規亂貼，沒公德心又沒水準，撒錢製造垃圾。
柳采葳指出，罷免團體花大錢投信箱，製作多元廣告品，甚至有人力道處張貼違規廣告品，可見背後金主不只一個，沒有黨的資源，罷免團體怎麼可能一夕之間暴富，柳采葳也說，罷免團體違規張貼宣傳物，會向環保局檢舉，可開罰3600以上6000元以下罰款。
她說，罷免團體的貼紙上，刻意用拒絕菸害來嘲諷，恐怕是忘了，民進黨罷免大先鋒柯建銘就是老菸槍「民進黨真的是瘋起來，連自己人都弄」
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