罷藍委團過年不休 王鴻薇指：後面有大陰謀

朝野對峙氛圍高漲，民進黨全面啟動罷免區域藍委。國民黨立委王鴻薇今日表示，過年期間，罷免團體不休假，難道不是大陰謀？她指，這些罷團是希望2月3日送出第一階段連署。

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出罷免41名區域藍委，並下令地方民代服務處化身罷免連署站。

王鴻薇表示，民進黨為了推動大罷免，透過柯建銘喊話，不但對民團喊話，甚至已經對地方民代喊話。很多地方民代已經在協助民團進行罷免，代表這次罷免不像賴清德總統所說的「以民團為主」，整個發動者、支持者就是民進黨。民進黨製造社會對立，浪費社會資源，民調顯示，有6成民眾不支持全面罷免，但民進黨執意為之。

王鴻薇質疑，在過年期間，這些罷免團體沒有休假，大家不覺得奇怪嗎？大家都應該去享受年假，為什麼民團不眠不休，年假時間繼續進行大罷免，這難道不是大陰謀嗎？他們是為了希望能夠在2月3日，趕快送出第一階段，這些罷免民團可以這樣努力，背後當然有民進黨百分百的支持。