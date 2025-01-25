【即時短評】惡罷火苗越旺 綠營執政越動盪

農曆春節前夕，朝野不見和緩，不見互道恭賀新禧，隨著立法院議事處於昨日下班前，送出連署加嚴的「選罷法」修正案，行政院臨時召開院會因應，行政院長卓榮泰批藍白和立法院「居心不良，罔顧道義」。朝野最後一層和諧的窗戶紙被徹底捅破。

民進黨為保完全執政的虛幻美夢，立院黨團總召柯建銘揚言大罷免41名區域藍委，並發動「超甲級甲動」，要讓每個綠營民代的服務處都變成罷免連署站。如此遍地烽火，不僅是對台灣社會的騷擾，也顯出綠營對於執政不力的心虛。

自2023年來，因政治選舉的緣故，台灣社會從未有過真正意義的寧靜，民眾早已因選舉，或因意識形態，「被動員」陪著民進黨玩政治遊戲。既保政權，也轉移焦點，這樣的代價是：民進黨不斷掏空自己的政治公信力，直到完全透支破產的時刻到來。

民進黨批藍白「毀憲亂政」，又批在野黨刪減、凍結預算是「癱瘓政府」，藉以強化發動罷免的正當性。問題是，「千錯萬錯都是在野黨的錯」這招能玩多久？民眾真會埋單？

執政的權柄在民進黨手上，在野黨能做的僅有監督。民進黨當家鬧事，四處發動「師出無名」的罷免，恐面臨民眾一次次的用選票告訴民進黨，不要再鬧了。民進黨可曾思考過，罷免失敗率高到賴清德總統「難以承受之重」，會如何動搖綠營執政的基礎？當家鬧事，屢戰屢敗，屢敗又屢戰，同樣的戲終有看膩的一天，連作為演員的政治人物都想掛冠求去。

農曆年後，全台罷免烽火連天，相關新聞攻占各大媒體版面，按賴清德、卓榮泰、柯建銘等言行論調，亦不難想見府院黨砲火齊開，行政部門加入罷免戰局的畫面，屆時賴政府會有心力關注一些些人民真正盼望獲得改善的議題？不可謂不令人民憂心。

當家鬧事，或許可以在民進黨為「雙少數政府」的情況下，過了打在野黨出氣的癮，但狂歡過後總是要還的，綠營準備好了嗎？