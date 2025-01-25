大罷免潮發燒 藍營號召民眾南門市場買年貨、罷免吳沛憶

今天春節連假首日，全台大罷免潮發燒，北市民團發起罷免4名藍委，國民黨新生代組「蟾蜍剋星」團隊要罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，今來到年前滿滿採買年貨人潮的南門市場，設站罷免吳沛憶，號召民眾「連署完買年貨，開心過好年。」

「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟說，吳沛憶過去曾指「報復性罷免，在地民眾不會認同，努力回應民意需求才是正道。」劉直言，應該跟民進黨團總召柯建銘說，明明是柯先開第一槍要大罷免，何謂報復性罷免？明明是民進黨擋不住在野黨修法輸不起，才開始喊罷免。吳此番說法只會讓地方民眾懷疑她是為民進黨服務，而不是為百姓服務。

她指出，媒體查證吳沛憶稱體育署出國旅費預算刪11億是錯誤，身為民意代表帶頭造謠，提案數字都搞不清楚，連立法院的基本功課都沒做好，簡直浪費公帑。如果人民辛苦賺的納稅錢是給吳用來製造社會恐慌，建議吳還是卸下立委、好好做回公民，「因為你不適任。」

劉思吟說，在士林北投設站罷免吳思瑤時，也有中正萬華選民在問是否有罷免吳沛憶，還說要拿意向書回家過年給家人寫。她觀察，地方罷免雙吳非常踴躍，顯示民眾對於民進黨身為執政黨不好好做事，反而跟政府小編做大量圖卡，恐嚇民眾，再也看不下去。

「蟾蜍剋星」發起人滿志剛表示，柯建銘可以號令民進黨，比賴清德還適合當主席，「柯主席」說要在各公職服務處擺攤設連署、全黨動起來，民進黨一貫思想，當家不鬧事，他們願意鬧事時，就大家一起罷一罷。

滿志剛批，吳沛憶是假女權，也是個愛造謠的立委，明明是增加19億元經費，卻說減了11億元。他們希望台灣政治可以更好，因此願意自發性站出來第一線，也強調自己沒有組織，要來撥亂反正、以罷制罷。

他說，罷免吳思瑤的第一階段門檻為2672人連署、吳沛憶則需2339人。前兩天罷免吳思瑤意向書已收到超過千份，目前連署狀況非常樂觀，還是會繼續努力罷免雙吳，不敢掉以輕心。

一名買菜民眾看到罷免吳沛憶意向書簽署站，直呼吳思瑤、吳沛憶「她們兩個一是無成，什麼事都沒做，兩個都討厭，每天都在國會鬧，就跟黃捷一樣，沒有為人民著想。」