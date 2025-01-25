快訊

羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技

要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

北榮名醫柯信國猝逝...享年53歲 同業曝私下為人「胸腔界氣氛低迷」

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免潮發燒 藍營號召民眾南門市場買年貨、罷免吳沛憶

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市民團發起罷免李彥秀、徐巧芯等4名國民黨立委，藍營新生代反制要罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，今天來到南門市場設站罷免吳沛憶，不少民眾買完年貨來簽罷免意向書。記者林佳彣／攝影
北市民團發起罷免李彥秀、徐巧芯等4名國民黨立委，藍營新生代反制要罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，今天來到南門市場設站罷免吳沛憶，不少民眾買完年貨來簽罷免意向書。記者林佳彣／攝影

今天春節連假首日，全台大罷免潮發燒，北市民團發起罷免4名藍委，國民黨新生代組「蟾蜍剋星」團隊要罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，今來到年前滿滿採買年貨人潮的南門市場，設站罷免吳沛憶，號召民眾「連署完買年貨，開心過好年。」

「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟說，吳沛憶過去曾指「報復性罷免，在地民眾不會認同，努力回應民意需求才是正道。」劉直言，應該跟民進黨團總召柯建銘說，明明是柯先開第一槍要大罷免，何謂報復性罷免？明明是民進黨擋不住在野黨修法輸不起，才開始喊罷免。吳此番說法只會讓地方民眾懷疑她是為民進黨服務，而不是為百姓服務。

她指出，媒體查證吳沛憶稱體育署出國旅費預算刪11億是錯誤，身為民意代表帶頭造謠，提案數字都搞不清楚，連立法院的基本功課都沒做好，簡直浪費公帑。如果人民辛苦賺的納稅錢是給吳用來製造社會恐慌，建議吳還是卸下立委、好好做回公民，「因為你不適任。」

劉思吟說，在士林北投設站罷免吳思瑤時，也有中正萬華選民在問是否有罷免吳沛憶，還說要拿意向書回家過年給家人寫。她觀察，地方罷免雙吳非常踴躍，顯示民眾對於民進黨身為執政黨不好好做事，反而跟政府小編做大量圖卡，恐嚇民眾，再也看不下去。

「蟾蜍剋星」發起人滿志剛表示，柯建銘可以號令民進黨，比賴清德還適合當主席，「柯主席」說要在各公職服務處擺攤設連署、全黨動起來，民進黨一貫思想，當家不鬧事，他們願意鬧事時，就大家一起罷一罷。

滿志剛批，吳沛憶是假女權，也是個愛造謠的立委，明明是增加19億元經費，卻說減了11億元。他們希望台灣政治可以更好，因此願意自發性站出來第一線，也強調自己沒有組織，要來撥亂反正、以罷制罷。

他說，罷免吳思瑤的第一階段門檻為2672人連署、吳沛憶則需2339人。前兩天罷免吳思瑤意向書已收到超過千份，目前連署狀況非常樂觀，還是會繼續努力罷免雙吳，不敢掉以輕心。 

一名買菜民眾看到罷免吳沛憶意向書簽署站，直呼吳思瑤、吳沛憶「她們兩個一是無成，什麼事都沒做，兩個都討厭，每天都在國會鬧，就跟黃捷一樣，沒有為人民著想。」

「憶事吳成」罷免吳沛憶意向書簽署活動今明兩天登場，今早10點至11點30分在中正區南門市場前、明天下午3點30分至5點在萬華區雙和市場前。

北市民團發起罷免4名藍委，國民黨新生代今來到南門市場，設站罷免吳沛憶，號召民眾「連署完買年貨，開心過好年。」記者林佳彣／攝影
北市民團發起罷免4名藍委，國民黨新生代今來到南門市場，設站罷免吳沛憶，號召民眾「連署完買年貨，開心過好年。」記者林佳彣／攝影
今天春節連假首日，北市南門市場滿滿採買年貨人潮。記者林佳彣／攝影
今天春節連假首日，北市南門市場滿滿採買年貨人潮。記者林佳彣／攝影
今天春節連假首日，北市南門市場不少採買年貨的民眾。記者林佳彣／攝影
今天春節連假首日，北市南門市場不少採買年貨的民眾。記者林佳彣／攝影
藍營新生代組「蟾蜍剋星」團隊要罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，「蟾蜍剋星」發起人滿志剛（左）、「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟（中）。記者林佳彣／攝影
藍營新生代組「蟾蜍剋星」團隊要罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，「蟾蜍剋星」發起人滿志剛（左）、「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟（中）。記者林佳彣／攝影

吳沛億 罷免

延伸閱讀

吳思瑤：立院年前送出選罷法 只有詭計沒有道義

影／罷免吳思瑤意向書簽屬 藍營號召民眾站出來

罷免吳思瑤意向書首日近400份 藍營號召民眾站出來

遭列第一波罷免對象 吳思瑤、吳沛憶搶掛看板拚認同

相關新聞

柯建銘倡大罷免 陳水扁臉書呼應「罷免救台灣」

民進黨立院黨團總召柯建銘昨對黨團成員發布「超甲級甲動」，要求黨團成員在休會後成立罷免藍委服務站。前總統陳水扁也在臉書貼文...

柯建銘嗆「超甲級甲動」大罷免 白委：拿石頭砸自己腳

立法院三讀通過中央政府總預算，民進黨政府批在野黨亂刪預算，而民進黨立院黨團總召柯建銘昨也表示，大罷免、大成功的時機成熟了...

大罷免戰火恐燒向賴清德 翁曉玲擬提修憲人民發動罷免總統

民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，戰火恐燒向賴清德總統。國民黨立委翁曉玲拋出修憲直接公投罷免總統，於憲法...

【即時短評】惡罷火苗越旺 綠營執政越動盪

農曆春節前夕，朝野不見和緩，不見互道恭賀新禧，隨著立法院議事處於昨日下班前，送出連署加嚴的「選罷法」修正案，行政院臨時召...

台中藍綠全罷 盧秀燕說話了：呼籲休兵讓大家好好過年

台中藍綠大罷免，市長盧秀燕今受訪表示，她要鄭重呼籲，雖然政治很熱，但畢竟快過年了，呼籲大家休兵，「讓大家好好過年！」

大罷免遍地開花 韓國瑜、侯友宜春節連假接力合體葉元之

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出罷免41名區域藍委，全台連署開跑，綠營特別點名藍委葉元之、羅廷瑋。國民黨方面擬採「精準罷免」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。