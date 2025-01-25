2026選戰提前開打！反制大罷免 台中8立委無差別「全罷」

全台罷免潮，台中6藍營立委「無一倖免」，公民團體今天鎖定綠營2席立委蔡其昌、何欣純擺攤提議罷免，形成台中8席藍綠立委無差別「全罷」態勢，其中2026市長選舉熱門人選都被鎖定，也讓2026選戰提早開打。

大罷免風潮起，台中6名藍委遭鎖定，市區3藍委已過一階門檻；公民團體今也鎖定何欣純、蔡其昌罷免；2026市長選舉的藍綠熱門人選，分別是藍委江啟臣、楊瓊瓔、綠委何欣純、蔡其昌，四人都被鎖定罷免，也讓2026選戰提早開打。

由公民團體發起的「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，罷免第一選區惡委蔡其昌、第七選區惡委何欣純，今天和2月1日兩天擺攤連署罷免，由國民黨台中市黨部代為轉發通知。

罷免何欣純今天上午9時30分在國民黨大里霧峰黨部前開跑，楊姓男子說，他是印刷業，不是國民黨員，他是以基層民眾發聲，現在在綠色執政下，百業蕭條，政府不好好振興經濟，讓民眾安居樂業，竟，推全國大罷免，他不是因為何欣純做得不好，而是要「以罷制罷」，要中央「不要亂來」。

另一名長者說，他加入國民黨59年，他來連署也是「以罷制罷」，他看不慣綠營的全國大罷免，呼籲不要浪費公帑、資源。