柯建銘嗆「超甲級甲動」大罷免 白委：拿石頭砸自己腳
立法院三讀通過中央政府總預算，民進黨政府批在野黨亂刪預算，而民進黨立院黨團總召柯建銘昨也表示，大罷免、大成功的時機成熟了，發出「超甲級甲動」。民眾黨立委張啓楷表示，行政院在製造理由、抹黑以試圖罷免藍白在野立委，實際上是誤判情勢、拿石頭砸自己的腳。
張啓楷表示，民進黨和行政院持續造謠「在野黨亂刪預算」，甚至用舉行「114年度中央政府總預算相關說明」記者會機會，讓手語老師不能出席「黑屏」，剝奪聽障國人收看政府資訊權益，「還透過造謠抹紅在野黨，並試圖操弄大罷免議題，這種犧牲弱勢族群進行政治鬥爭的行徑相當可惡。」
對於民進黨將預算問題擴大連結大罷免潮，張啓楷認為，行政院在製造理由、抹黑以試圖罷免藍白在野立委，實際上是誤判情勢、拿石頭砸自己的腳。他說，首先多數在野黨及其支持者一定是反擊的，同時民進黨也有4位立法委員仇恨值太高，在他們的選區過去是三腳督，可能弄到最後反而是這4位綠營立委被拉下來，盼民進黨不要自己弄巧成拙。
另一名不具名民眾黨立委則認為，罷免的本質應是淘汰不適任的民代，不該是用於政治鬥爭，民進黨應該回去詳讀罷免相關制度，且如今民進黨並未統一好論調，一下訴諸民意，一下又踩煞車，如今又要超甲級甲動，實在看不懂在幹嘛。
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