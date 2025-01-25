快訊

經典賽／兩大王牌參戰！日媒評中華隊啦啦隊女孩「最強陣容」

春節「四大天王」回來了！一票網友驚呼：終於知道它們的名字

娃娃機店遭竊！24歲警「擊斃通緝犯」挨告 YouTuber募款挺執法

柯建銘嗆「超甲級甲動」大罷免 白委：拿石頭砸自己腳

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨團對民進黨全面開戰，要罷免38席區域綠委。圖／聯合報系資料照片
國民黨團對民進黨全面開戰，要罷免38席區域綠委。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀通過中央政府總預算，民進黨政府批在野黨亂刪預算，而民進黨立院黨團總召柯建銘昨也表示，大罷免、大成功的時機成熟了，發出「超甲級甲動」。民眾黨立委張啓楷表示，行政院在製造理由、抹黑以試圖罷免藍白在野立委，實際上是誤判情勢、拿石頭砸自己的腳。

張啓楷表示，民進黨和行政院持續造謠「在野黨亂刪預算」，甚至用舉行「114年度中央政府總預算相關說明」記者會機會，讓手語老師不能出席「黑屏」，剝奪聽障國人收看政府資訊權益，「還透過造謠抹紅在野黨，並試圖操弄大罷免議題，這種犧牲弱勢族群進行政治鬥爭的行徑相當可惡。」

對於民進黨將預算問題擴大連結大罷免潮，張啓楷認為，行政院在製造理由、抹黑以試圖罷免藍白在野立委，實際上是誤判情勢、拿石頭砸自己的腳。他說，首先多數在野黨及其支持者一定是反擊的，同時民進黨也有4位立法委員仇恨值太高，在他們的選區過去是三腳督，可能弄到最後反而是這4位綠營立委被拉下來，盼民進黨不要自己弄巧成拙。

另一名不具名民眾黨立委則認為，罷免的本質應是淘汰不適任的民代，不該是用於政治鬥爭，民進黨應該回去詳讀罷免相關制度，且如今民進黨並未統一好論調，一下訴諸民意，一下又踩煞車，如今又要超甲級甲動，實在看不懂在幹嘛。

張啟楷 柯建銘 罷免

延伸閱讀

柯建銘倡大罷免 陳水扁臉書呼應「罷免救台灣」

影／罷免藍營立委 柯建銘發布黨團首次「超甲級甲動」

總預算案民進黨遭酸情勒式執政 白委：唯一擁2兆9千萬的窮困政府

再喊話綠委「超甲級甲動」大罷免 柯建銘：是請求也是命令

相關新聞

柯建銘倡大罷免 陳水扁臉書呼應「罷免救台灣」

民進黨立院黨團總召柯建銘昨對黨團成員發布「超甲級甲動」，要求黨團成員在休會後成立罷免藍委服務站。前總統陳水扁也在臉書貼文...

柯建銘嗆「超甲級甲動」大罷免 白委：拿石頭砸自己腳

立法院三讀通過中央政府總預算，民進黨政府批在野黨亂刪預算，而民進黨立院黨團總召柯建銘昨也表示，大罷免、大成功的時機成熟了...

大罷免戰火恐燒向賴清德 翁曉玲擬提修憲人民發動罷免總統

民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，戰火恐燒向賴清德總統。國民黨立委翁曉玲拋出修憲直接公投罷免總統，於憲法...

柯建銘發布大罷免「超甲級甲動」 朱立倫不畏戰

民進黨立院黨團總召柯建銘發起「大罷免」，他昨天對黨團發布「超甲級甲動」，命令民進黨立委成立罷免服務站。國民黨主席朱立倫表...

大罷免潮發燒 藍營號召民眾南門市場買年貨、罷免吳沛憶

今天春節連假首日，全台大罷免潮發燒，北市民團發起罷免4名藍委，國民黨新生代組「蟾蜍剋星」團隊要罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶...

2026選戰提前開打！反制大罷免 台中8立委無差別「全罷」

全台罷免潮，台中6藍營立委「無一倖免」，公民團體今天鎖定綠營2席立委蔡其昌、何欣純擺攤提議罷免，形成台中8席藍綠立委無差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。