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大罷免戰火恐燒向賴清德 翁曉玲擬提修憲人民發動罷免總統

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，戰火恐燒向賴清德總統。國民黨立委翁曉玲拋出修憲直接公投罷免總統，於憲法增修條文第2條，增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，戰火恐燒向賴清德總統。國民黨立委翁曉玲拋出修憲直接公投罷免總統，於憲法增修條文第2條，增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘對藍營區域立委喊出大罷免，戰火恐燒向賴清德總統。國民黨立委翁曉玲拋出修憲直接公投罷免總統，於憲法增修條文第2條，增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統。翁曉玲表示，她知道議題敏感，因此會與國民黨團成員討論後，才會視情況正式提案。

民進黨立院黨團曾於立法院會提案罷免立法院長韓國瑜，黨團總召柯建銘更揚言罷免41名區域藍委。當時，翁曉玲便表示，如果罷免，是解決當前台灣憲政民主危機的重要手段，那麼「罷免總統」，自然不能排除在外。

據了解，翁曉玲不排除提案修憲，於憲法增修條文第2條，增訂人民可連署，提案罷免總統。

翁曉玲受訪表示，我國對於總統罷免是定在憲法當中，倘要針對總統，提案修正讓人民也可連署罷免總統的話，仍須透過修憲，而非直接修法「總統副總統選舉罷免法」。她也知道修憲門檻高，但對於實現「直接民權」，這是很重要的議題，現在除了人民不能直接連署罷免總統外，所有縣市首長、民意代表等，人民皆有權利可以連署、提案罷免。

翁曉玲指出，何況我國制度已經走向總統制，雖說常講我國是雙首長制或半總統制，但實際上，這些年運作下來，我國已經傾向總統制，甚至有「超級總統制」的說法，總統權力大。既然人民可以選舉總統，人民也應有一定的權利，可經由一定的連署、提案，再進行罷免總統。

翁曉玲表示，根據現行「總統副總統選舉罷免法」，除政黨推舉總統候選人外，也可經由人民連署，推選總統候選人，而她這次提出的方向是仿照於此，經由一定人數比例連署，提出罷免總統。既然「總統副總統選舉罷免法」規定連署門檻是1.5%，便可推舉總統候選人，據「公職人員選舉罷免法」，罷免達原選區選舉人10%就可進行罷免，因此她參酌這兩法，提出修憲草案。

翁曉玲說明，總統罷免案經由中華民國自由地區選舉人總數1.5%以上提議，自由地區選舉人總數10%以上連署提出即成案，選舉人總額過半數投票，有效票過半同意罷免時，即為通過。

翁曉玲提到，她知道議題敏感，但希望可以讓人民思考，為何只能罷免立委，整個國家尤其政府的決定權都由總統一人掌控，若國家、社會亂，不正是無法治亂的根源。

另一方面，據了解，亦有藍營人士倡議，可考慮將憲法增修條文第2條，正副總統罷免案，須經全體立委3分之2同意後提出，下修為2分之1。

民進黨立委許智傑表示，國民黨立委強硬通過諸多惡法、又亂刪總預算，很多地方罷免藍委聲浪陸續出現，他支持這樣的自發性罷免；但若是刻意挑起的罷免，例如翁曉玲拋出修憲，由人民直接連署罷免總統，對這樣政治算計的想法感到無奈。

罷免

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