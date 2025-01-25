柯建銘倡大罷免 陳水扁臉書呼應「罷免救台灣」
民進黨立院黨團總召柯建銘昨對黨團成員發布「超甲級甲動」，要求黨團成員在休會後成立罷免藍委服務站。前總統陳水扁也在臉書貼文，並附上貼圖呼應「罷免救台灣」。
民進黨立院黨團總召柯建銘連日呼籲，民進黨立委發起大罷免，但除了少數人外，大部分綠委仍無動於衷。柯建銘昨天再度表示，終局決戰的時刻到了，大罷免、大成功的時機成熟了。他要發布民進黨黨團首次，也是唯一一次的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立罷免服務站，這是請求也是命令。
陳水扁今在臉書貼文「罷免救台灣」呼應，並附上一張貼圖，其中一隻打著藍色圍巾的動物，欲搶食打著紅圍巾動物手中的包子，紅圍巾動物還用日文說「イヤ」（討厭）。
其實陳水扁自己在當總統時就面臨過罷免危機，2006年，陳水扁的親信與家人涉及諸多弊案，在野黨於6月在立法院提出罷免案，當時國會有221席，89位國民黨立委、23位親民黨立委、6位無黨團結聯盟和一位無黨籍立委，一起投出119票贊成罷免；另有14張由台灣團結聯盟等立委投下的空白廢票，由於86席民進黨立委並未進場投票，最終投票結果無法通過同意罷免3分之2門檻的148票，罷免案不成立。
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