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藍營北中動員 聲援罷綠委

聯合報／ 記者趙容萱林佳彣／連線報導
民進黨發起大罷免潮，國民黨北市新生代號召反制，發起「地動刪瑤」罷免綠委吳思瑤活動，昨天來到士林石牌，響應人潮踴躍。記者林俊良／攝影
民進黨發起大罷免潮，國民黨北市新生代號召反制，發起「地動刪瑤」罷免綠委吳思瑤活動，昨天來到士林石牌，響應人潮踴躍。記者林俊良／攝影

全台罷免潮議題發燒，台中綠營議員協助罷免團體開罷6名藍營立委，另有公民團體今天也將發起罷免民進黨立委蔡其昌何欣純，由國民黨台中市黨部代發通知，引起熱議。

北市民團發起罷免國民黨李彥秀、徐巧芯等4名藍委；藍營新生代也組成「蟾蜍剋星」團隊號召反制，發起罷免綠委吳思瑤吳沛憶。罷免吳思瑤意向書簽署站，首日在北投就收到近400份意向書。

台中最早罷免藍委行動是去年五月起，市區發起「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋

隨著全台大罷免議題發燒，台中縣區「解顏行動」罷免中二顏寬恒、「拒瓔行動」罷免中三楊瓊瓔也加入，另有罷免立院副院長江啟臣，形成台中6藍委「無一倖免」態勢。

目前立委中四、中五和中六選區，都有多名民進黨市議員「應援」參與罷免藍委，都代收、代轉罷免提議書。國民黨台中市黨部昨天傍晚發通知表示，「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，罷免第一選區惡委蔡其昌、第七選區惡委何欣純，時間為1月25日、2月1日兩天。

國民黨台中市黨部表示，罷免活動由公民團體發起，市黨部站在協助立場代發通知，並非主辦方。

台北罷免吳思瑤的「地動刪瑤」罷免意向書連署站，連2天在士林北投地區擺攤；罷免吳沛憶的「憶事吳成」意向書簽署活動今明2天登場。「蟾蜍剋星」發起人滿志剛表示，罷免吳思瑤的第一階段門檻為2672人連署、吳沛憶則需2339人。

何欣純 吳思瑤 吳沛憶 廖偉翔 李彥秀 楊瓊瓔 罷免 羅廷瑋 蔡其昌 顏寬恒

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