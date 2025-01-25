綠委許智傑 成立全國罷免站

不等公民團體先行，身陷被罷免風暴的民進黨立委許智傑開昨天率先成立第一個全國罷免連署站，提供近30種公民團體立委連署書，供旅外民眾就近連署。他指刷掉藍白6席，國會就能翻新，但被罷免綠委團體「雙罷劫」團隊批評，許拉高仇恨值只為高市長選舉鋪路，自己恐也被罷免掉。

不只高雄，台中6名藍委都被鎖定罷免，在地民進黨議員也加入戰局。罷免團體表示，中四、中五、中六等3個選區，目前收的提議書已達1階標準，春節後將3區聯合提交提議書。台中共8個立委選區，國民黨6席、民進黨2席，中四立委廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋三名藍委都是首屆當選。

許智傑將立委服務處變為全國第一個罷免連署站，獲多名里長力挺，高市前議員陳致中也現身。許說，終止藍白國會亂象，罷免後的新國會才能守護人民預算，考量很多旅居高雄民眾想參與連署，因此提供就近連署據點，這次共鎖定9名中北部立委精準罷免。

志在下屆高雄市長的許智傑開第一槍推動大罷免，同黨戰友意見不一，立委林岱樺支持賴清德主席的指示，尊重公民團體自主性，勿讓罷免運動貼上政黨對抗的標籤。立委邱議瑩則說，藍委蠻橫亂刪預算，惡意卡住國家前進，她的服務處也會積極協助民眾連署。

高雄「雙罷劫」團隊負責人徐尚賢批許智傑把仇恨值拉高，為市長選舉鋪路，但許推精準罷免，要想想自己是否也被當做精準罷免對象。罷免許智傑領銜人朱磊說，目前罷免連署書約3000份，已過第一階門檻，「罷傑」行動年後會如火如荼。許智傑回應，他會正面迎戰。