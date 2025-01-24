快訊

年前不平靜！竹東爆槍戰疑黑道火拚 8人送醫1命危

地牛翻身！17:16台南發生規模4.0地震 最大震度3級「8縣市有感」

民眾闖總統府車道遭攔「咬傷憲兵」被警逮 總統府回應了

反制大罷免！台中明罷免2綠委 藍黨部「應援」引熱議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

全台罷免潮議題發燒，台中6藍營立委「無一倖免」，有綠營民代「應援」；另有公民團體明起發起罷免綠營立委蔡其昌、何欣純，由國民黨台中市黨部代發通知，引起熱議，市黨部表示，黨部也是來「應援」的，台中8席藍綠立委全罷。

台中最早罷免藍委行動是去年五月起，市區發起「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋。

隨著全台大罷免議題發燒，縣區「解顏行動」罷免中二顏寬恒、「拒瓔行動」罷免中三楊瓊瓔也加入，形成「同花順」，另有罷免立院副院長江啟臣，形成台中6藍委「無一倖免」態勢。

目前立委中四、中五和中六選區，有民進黨市議員「應援」，包括陳淑華、林祈烽、何文海，曾朝榮、謝家宜、陳俞融、江肇國、黃守達、陳雅惠、鄭功進及前立委莊競程服務處等，都代收、代轉罷免提議書。

國民黨台中市黨部今天傍晚發通知表示，「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，罷免第一選區惡委蔡其昌、第七選區惡委何欣純，時間為1月25日、2月1日兩天。

1月25日（周六）場次和地點：上午9時30分至11時30分，外埔區外埔路 880號旁、下午2時至4時在清水區果貿陽明新城、上午9時30分至11時30分在大里區中興路二段502號旁；下午3時至5時在大里區內新黃昏市場。

2月1日（周六）場次和地點：上午9時30分至11時30分，在太平區新福路 757號；下午3時至5時在太平區市民大道一段69號。

國民黨台中市黨部說明，罷免活動是由公民團體發起，國民黨台中市黨部是站在協助立場，代發通知，並非主辦方。

國民黨台中市黨部代發罷綠委活動通知，引起熱議，市黨部表示，黨部是來「應援」的。圖／國民黨台中市黨部提供
國民黨台中市黨部代發罷綠委活動通知，引起熱議，市黨部表示，黨部是來「應援」的。圖／國民黨台中市黨部提供

罷免

延伸閱讀

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」這3區綠營民代「應援」

蔡其昌「臺灣尚勇」幸福小紅包 除夕晚間清水首發

蔡其昌新北發「臺灣尚勇」春聯 千人排隊索取一空

中職／兄弟龍獅大巨蛋為何場次較多？蔡其昌爆：透過各自管道

相關新聞

大罷免掀浪潮 學者曝符5種條件立委恐陷「魷魚遊戲」風暴

全台大罷免浪潮風起雲湧，學界指猶如「魷魚遊戲」翻版。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，大罷免基本上成功機率是低的，但虛張聲勢...

反制大罷免！台中明罷免2綠委 藍黨部「應援」引熱議

全台罷免潮議題發燒，台中6藍營立委「無一倖免」，有綠營民代「應援」；另有公民團體明起發起罷免綠營立委蔡其昌、何欣純，由國...

影／罷免藍營立委 柯建銘發布黨團首次「超甲級甲動」

民進黨立院黨團總召柯建銘在春節連假前舉行最後一次記者會，他強調，大罷免、大成功的時機成熟，他要發布民進黨黨團首次的「超甲...

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」這3區綠營民代「應援」

全台罷免潮議題發燒，台中6藍委「無一倖免」。罷免團體觀察，市區立委中四、中五、中六三個選區罷免行動獲綠營市議員支持，提供...

再喊話綠委「超甲級甲動」大罷免 柯建銘：是請求也是命令

民進黨立院黨團總召柯建銘連日呼籲，民進黨立委發起大罷免，但除了少數人外，大部分綠委仍無動於衷。柯建銘今天再度表示，終局決...

農曆年後民進黨全面啟動罷免 朱立倫：以和為貴不懼戰

民進黨在農曆新年後，將展開全面罷免國民黨區域立委，傳國民黨中央鎖定藍委羅廷瑋、葉元之全力搶救，也正擬定罷免數名民進黨區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。