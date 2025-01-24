反制大罷免！台中明罷免2綠委 藍黨部「應援」引熱議

全台罷免潮議題發燒，台中6藍營立委「無一倖免」，有綠營民代「應援」；另有公民團體明起發起罷免綠營立委蔡其昌、何欣純，由國民黨台中市黨部代發通知，引起熱議，市黨部表示，黨部也是來「應援」的，台中8席藍綠立委全罷。

台中最早罷免藍委行動是去年五月起，市區發起「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋。

隨著全台大罷免議題發燒，縣區「解顏行動」罷免中二顏寬恒、「拒瓔行動」罷免中三楊瓊瓔也加入，形成「同花順」，另有罷免立院副院長江啟臣，形成台中6藍委「無一倖免」態勢。

目前立委中四、中五和中六選區，有民進黨市議員「應援」，包括陳淑華、林祈烽、何文海，曾朝榮、謝家宜、陳俞融、江肇國、黃守達、陳雅惠、鄭功進及前立委莊競程服務處等，都代收、代轉罷免提議書。

國民黨台中市黨部今天傍晚發通知表示，「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，罷免第一選區惡委蔡其昌、第七選區惡委何欣純，時間為1月25日、2月1日兩天。

1月25日（周六）場次和地點：上午9時30分至11時30分，外埔區外埔路 880號旁、下午2時至4時在清水區果貿陽明新城、上午9時30分至11時30分在大里區中興路二段502號旁；下午3時至5時在大里區內新黃昏市場。

2月1日（周六）場次和地點：上午9時30分至11時30分，在太平區新福路 757號；下午3時至5時在太平區市民大道一段69號。