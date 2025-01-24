快訊

磁磚碎裂掉落 北市原民語基金會大樓傾斜？李四川給答案了

擁超高人氣獲獎 正妹主播真實容貌曝光！全網驚呆：要報警

影／罷免藍營立委 柯建銘發布黨團首次「超甲級甲動」

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘中午舉行記者會強調，大罷免、大成功的時機成熟，他要發布民進黨黨團首次的「超甲級甲動」，全體黨團成員一定要落實，這是請求也是命令。記者侯永全／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘中午舉行記者會強調，大罷免、大成功的時機成熟，他要發布民進黨黨團首次的「超甲級甲動」，全體黨團成員一定要落實，這是請求也是命令。記者侯永全／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘在春節連假前舉行最後一次記者會，他強調，大罷免、大成功的時機成熟，他要發布民進黨黨團首次的「超甲級甲動」，全體黨團成員一定要落實，這是請求也是命令。

柯建銘積極推動「雙罷」，中午在立法院舉行「搶救台灣，只剩最後11天，大家站出來」記者會，他說，罷免國民黨立委的民意早已沸騰，因為民意知道自己的國家要自己救，台灣不可能讓國民黨立委賣給中國，更不能亡國。因此，他身為黨團總召，要發布民進黨黨團首次的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立罷免服務站，一定要落實，這是請求也是命令。

柯建銘表示，黨團每天遭到藍白立委的羞辱、霸凌、凌遲，孰不可忍，所以要發布「超甲級甲動」，終局決戰的時刻到來，大罷免、大成功的時機已成熟。他希望大罷免全台串聯起來，在二月三日農曆初六開工日，將國民黨區域立委罷免連署書送進中選會，這絕對是開工大吉，台灣從此大吉大利。

罷免

延伸閱讀

再喊話綠委「超甲級甲動」大罷免 柯建銘：是請求也是命令

賴清德公告憲訴法批示號召釋憲 朱立倫：要有高度

大數據／韓國瑜好感居冠 傅崐萁並列第二 陳玉珍也進前三

遭柯建銘嗆滯美不歸 立法院：韓國瑜明晨回國

相關新聞

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」這3區綠營民代「應援」

全台罷免潮議題發燒，台中6藍委「無一倖免」。罷免團體觀察，市區立委中四、中五、中六三個選區罷免行動獲綠營市議員支持，提供...

影／罷免藍營立委 柯建銘發布黨團首次「超甲級甲動」

民進黨立院黨團總召柯建銘在春節連假前舉行最後一次記者會，他強調，大罷免、大成功的時機成熟，他要發布民進黨黨團首次的「超甲...

大罷免掀浪潮 學者曝符5種條件立委恐陷「魷魚遊戲」風暴

全台大罷免浪潮風起雲湧，學界指猶如「魷魚遊戲」翻版。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，大罷免基本上成功機率是低的，但虛張聲勢...

再喊話綠委「超甲級甲動」大罷免 柯建銘：是請求也是命令

民進黨立院黨團總召柯建銘連日呼籲，民進黨立委發起大罷免，但除了少數人外，大部分綠委仍無動於衷。柯建銘今天再度表示，終局決...

農曆年後民進黨全面啟動罷免 朱立倫：以和為貴不懼戰

民進黨在農曆新年後，將展開全面罷免國民黨區域立委，傳國民黨中央鎖定藍委羅廷瑋、葉元之全力搶救，也正擬定罷免數名民進黨區域...

許智傑成立全國第一個罷免連署站 罷傑人士嗆：別自己被精準罷免掉

朝野進入大罷免大亂鬥，不待公民團體先行，民進黨高雄市立委許智傑今早成立「全台第一個全國罷免連署站記者會」，現場提供近30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。