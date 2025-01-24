影／罷免藍營立委 柯建銘發布黨團首次「超甲級甲動」

民進黨立院黨團總召柯建銘在春節連假前舉行最後一次記者會，他強調，大罷免、大成功的時機成熟，他要發布民進黨黨團首次的「超甲級甲動」，全體黨團成員一定要落實，這是請求也是命令。

柯建銘積極推動「雙罷」，中午在立法院舉行「搶救台灣，只剩最後11天，大家站出來」記者會，他說，罷免國民黨立委的民意早已沸騰，因為民意知道自己的國家要自己救，台灣不可能讓國民黨立委賣給中國，更不能亡國。因此，他身為黨團總召，要發布民進黨黨團首次的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立罷免服務站，一定要落實，這是請求也是命令。

柯建銘表示，黨團每天遭到藍白立委的羞辱、霸凌、凌遲，孰不可忍，所以要發布「超甲級甲動」，終局決戰的時刻到來，大罷免、大成功的時機已成熟。他希望大罷免全台串聯起來，在二月三日農曆初六開工日，將國民黨區域立委罷免連署書送進中選會，這絕對是開工大吉，台灣從此大吉大利。