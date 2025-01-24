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大罷免掀浪潮 學者曝符5種條件立委恐陷「魷魚遊戲」風暴

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
文化大學廣告系教授鈕則勳看大罷免浪潮，認為有如魷魚遊戲翻板。圖／翻攝自鈕則勳臉書
文化大學廣告系教授鈕則勳看大罷免浪潮，認為有如魷魚遊戲翻板。圖／翻攝自鈕則勳臉書

全台大罷免浪潮風起雲湧，學界指猶如「魷魚遊戲」翻版。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，大罷免基本上成功機率是低的，但虛張聲勢的操作方式，及鎖定符合5種條件的立委推動精準罷免的戰略邏輯，卻可讓對手陣營分化猜忌，進而拉高自家陣營的博奕談判籌碼。

鈕則勳表示，現在全台喊大罷免，但不管藍或綠營其實都在虛張聲勢，以膨脹自身博奕談判的權利結構，希望先聲奪人，達到讓對方害怕的效果，事實上大罷免不太可能達標，藍綠的戰略都是「精準罷免」，只要罷掉幾個，補選後再扳回一城就算贏。

他指出，藍綠陣營依精準罷免邏輯，大致將符合5種條件者列為主要罷免對象，包括上次競選小贏2、3千票；致對方分裂者；自己本身仇恨值高；政治魅力不強；立院政績不強等。

如果符合5要件者是菜鳥立委，極可能因遭鎖定罷免而產生「魷魚遊戲」效應，在某種程度操作下，與資深立委產生心結與矛盾，為求自保，不配合黨團運作，不管大局或他人。

另針對民進立委許智傑率先成立全台罷免連署站推動精準罷免，鈕則勳認為，許的舉動不免有競選高雄市長的考量，也藉由罷免中北部9名立委來呼應民進黨對在野戰略上的主軸，亦呼應柯建銘的大罷免主張。

而許智傑在罷免議題上搶頭香，「卡」到操作領先的定位，因劍指中北部其他藍軍的立委，相對突顯自己的氣勢與氣魄，高雄其他有意競選市長的民進黨立委若也照樣操作，等於追隨品牌概念，略遜一籌。

罷免

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