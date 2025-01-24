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全台罷免潮！台中6藍委「全罷」這3區綠營民代「應援」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員陳俞融服務處，提供協助民眾填寫罷免書，及代收服務，吸引民眾到服務處連署。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融服務處，提供協助民眾填寫罷免書，及代收服務，吸引民眾到服務處連署。圖／陳俞融提供

全台罷免潮議題發燒，台中6藍委「無一倖免」。罷免團體觀察，市區立委中四、中五、中六三個選區罷免行動獲綠營市議員支持，提供空白罷免提議書，以及代收服務，匯集更多能量，樂觀其成。

台中市議員陳俞融說，非常多民眾對於藍白立委刪掉台中預算感到不滿，民怨已經沸騰，請服務處協助連署，也有罷免團體借場地不易，服務處基於服務精神，協助民眾填寫罷免書，再轉交給罷免團體，每日上百人到服務處連署。

罷免團體說明，近日藍白立委大刪預算，為罷免添柴火，尤其是市區這三個罷免 行動，吸引民眾、綠營民代相挺，協助代收罷免提議書，目前這三選區罷免行動收到的提議書已過一階，目標在過年後，一起提交一階提議書。

台中最早罷免藍委行動是去年五月起，市區發起「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋，並採統一戰線，固定每周六在市民廣場擺攤收件。

隨著全台大罷免議題發燒，加上本月8日晚「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」登場，縣區「解顏行動」罷免中二顏寬恒、「拒瓔行動」罷免中三楊瓊瓔也加入，形成「同花順」，另有罷免立院副院長江啟臣，形成台中6藍委「無一倖免」態勢。

目前立委中四、中五和中六選區，民進黨議員陳淑華、林祈烽、何文海，曾朝榮、謝家宜、陳俞融、江肇國、黃守達、陳雅惠、鄭功進及前立委莊競程服務處等，都代收、代轉罷免提議書。

台中市 國民黨 民進黨 罷免

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