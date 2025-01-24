再喊話綠委「超甲級甲動」大罷免 柯建銘：是請求也是命令

民進黨立院黨團總召柯建銘連日呼籲，民進黨立委發起大罷免，但除了少數人外，大部分綠委仍無動於衷。柯建銘今天再度表示，終局決戰的時刻到了，大罷免、大成功的時機成熟了。他要發布民進黨黨團首次，也是唯一一次的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立罷免服務站，這是請求也是命令。

柯建銘指出，發布「超甲級甲動」，是因為黨團天天面對可惡的藍白被羞辱、霸凌、凌遲、孰不可忍，第一線的戰鬥體感受最深，要南北連線，全台相連，全台分進合擊成立罷免服務站。

柯建銘說，黨團成員底下又有自己的議員、里長，網網相連，不分區及沒有藍委的選區，負責收全國各地罷免書，代收分寄北部各選區，當罷免春風佈滿全台，台灣保住了，中國也不敢來，藍白欲亡國滅台落空了。

柯建銘重申最近已經講過超過一百次的台詞，藍白兩黨會被送入歷史焚化爐，化作一股青煙，消失在台灣政壇。柯也說，未來將展開賴清德時代，台灣百年盛世，所以要每天喊「恭喜發財，罷免書拿來，連晚上做夢也要喊，好嗎？拜託。」