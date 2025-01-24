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影／罷免吳思瑤意向書簽屬 藍營號召民眾站出來

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
「地動刪瑤」罷免吳思瑤活動，今天早上在鄰近捷運石牌站附近設站，民眾到場響應，人潮踴躍。記者林俊良／攝影
「地動刪瑤」罷免吳思瑤活動，今天早上在鄰近捷運石牌站附近設站，民眾到場響應，人潮踴躍。記者林俊良／攝影

民進黨發起大罷免潮，國民黨北市新生代號召反制，發起罷免綠委吳思瑤、吳沛憶行動。昨天罷免吳思瑤意向書簽署站首站在北投就收到近400份，今天來到士林石牌，民眾到場響應，人潮踴躍。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤活動，今天早上在鄰近捷運石牌站的石牌路二段與裕民三路口處設站，還不到預定的9點30分活動開始時間，就有民眾在場等候，等工作人員擺好攤位，立刻簽完離開，顯見其實蠻多想站出來的人。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤召集人賴苡任指出，不同於昨日，現在發送第一階段連署書，讓大家拿回家寫，之後2月1日、2日再拿回同一地點繳交即可，屆時時間將會拉長至全天，也歡迎民眾前來連署罷免。

到場連署民眾表示，民代不做事，影響國家運作就罷掉。也有民眾認為執政黨很多事情都在造謠，當家者發動罷免，造成社會對立。更批執政黨亂花錢，在野、人民本來就要監督，該刪就刪，不該花的錢，難道不應該刪？認為總預算刪得非常合理。

反制綠營「大罷免」行動，藍營罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」罷免活動，今天早上在石牌設站，到場連署民眾表示，執政黨亂花錢，在野、人民本來就要監督，該刪就刪。記者林俊良／攝影
反制綠營「大罷免」行動，藍營罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」罷免活動，今天早上在石牌設站，到場連署民眾表示，執政黨亂花錢，在野、人民本來就要監督，該刪就刪。記者林俊良／攝影

吳思瑤 國民黨 罷免

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