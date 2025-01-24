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農曆年後民進黨全面啟動罷免 朱立倫：以和為貴不懼戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報資料照。
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報資料照。

民進黨在農曆新年後，將展開全面罷免國民黨區域立委，傳國民黨中央鎖定藍委羅廷瑋、葉元之全力搶救，也正擬定罷免數名民進黨區域立委。國民黨主席朱立倫今說，國民黨希望和，但不畏戰不怕戰，希望民進黨懸崖勒馬。

針對農曆新年後大罷免，朱立倫說，基本立場一定是希望台灣要以和為貴，希望要和不要鬥，尤其農曆新年到了，新年大家都能夠團結一致，這是他一再呼籲的。「基本態度就是，國民黨作為在野黨，我們希望和，但是我們也不畏戰，也不怕戰」。

朱立倫強調，當民進黨一定要用惡質方式，相信有非常多藍營的支持者，基層的民眾會主動跳出來。對於這樣的情況，他相信他們都有掌握，但還是希望民進黨能夠懸崖勒馬。

國民黨 朱立倫 民進黨 罷免

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