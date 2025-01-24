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許智傑成立全國第一個罷免連署站 罷傑人士嗆：別自己被精準罷免掉

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
朝野進入大罷免大亂鬥，不待公民團體先行，民進黨高雄市立委許智傑今早成立「全台第一個全國罷免連署站」。記者王昭月／攝影
朝野進入大罷免大亂鬥，不待公民團體先行，民進黨高雄市立委許智傑今早成立「全台第一個全國罷免連署站」。記者王昭月／攝影

朝野進入大罷免大亂鬥，不待公民團體先行，民進黨高雄市立委許智傑今早成立「全台第一個全國罷免連署站記者會」，現場提供近30種公民團體立委連署書，許智傑強調，藍白聯手刪預算已到毀憲亂政地步，民眾應該一起站出來，挺罷免，顧高雄。

許智傑今早將位在鳳山的立委服務處，變身為全國罷免連署站，上午連署站啟動，獲多名里長出面力挺，前高市議員陳致中也現身。

許智傑強調，迎接大罷免時代到來，才能終止藍白國會亂象，罷免後的新國會，才能守護人民的預算，他考量到很多旅居高雄的外地民眾想參與連署，但可能礙於距離問題，無法返回戶籍地，因此提供民眾就近連署的據點，希望協助公民團體，讓罷免運動上更順利。

他說，這次推動精準罷免，鎖定9名中北部立委，只要刷掉藍白6席，國會就可能翻新。

推動大罷免，志在下屆高雄市長一職的許智傑開了第一槍，同樣爭取參選市長戰 友，意見不一。立委林岱樺表示，她支持賴清德主席在中常會的指示，公民團體正在推動罷免運動，民進黨必須尊重公民團體的自主性，勿讓罷免運動貼上政黨對抗的標籤。她認為，與公民團體分進合擊守護台灣，才是最好的方式。

立委邱議瑩則說，最近針對總預算刪的事情，地方一直在發酵，藍委在國會蠻橫亂刪預算，嚴重影響全民權益，惡意卡住國家前進，她的服務處也會積極協助民眾連署。

許智傑站上第一線推大罷免，但他自己目前也身陷被罷免風暴中，高雄「雙罷劫」團隊負責人徐尚賢說，許智傑硬在鳳山把仇恨值拉高，為市長選舉鋪路，「尊重他」，但目前很多選民對許的舉動不能苟同，許推精準罷免，但要想想自己是否也被鳳山人當做精準罷免掉的對象。罷免許智傑領銜人朱磊則說，目前罷免連署書約3000份，已過第一階門檻，「罷傑」行動將持續推動。

許智傑針對罷免人士開嗆則表示，推大罷免不是為了自己，他會正面迎戰。

朝野進入大罷免大亂鬥，不待公民團體先行，民進黨高雄市立委許智傑今早成立「全台第一個全國罷免連署站」。記者王昭月／攝影
朝野進入大罷免大亂鬥，不待公民團體先行，民進黨高雄市立委許智傑今早成立「全台第一個全國罷免連署站」。記者王昭月／攝影

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