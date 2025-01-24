罷免吳思瑤意向書首日近400份 藍營號召民眾站出來

大罷免潮，北市民團發起罷免李彥秀、徐巧芯等4名藍委，藍新生代組成「蟾蜍剋星」團隊號召反制，發起罷免綠委吳思瑤、吳沛憶。昨天罷免吳思瑤意向書簽署站首站在北投就收到近400份，今天來到士林石牌，活動還沒開始就已經有不少民眾到場響應。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤召集人賴苡任說，昨天上午在北投榮光公園設站2小時，共收了將近400份意向書，甚至撤站前湧入2、30人到場，之所以選擇此處選民結構偏綠地區、吳思瑤的本命區，就是要向她宣示決心，「我們沒有在怕。」

賴苡任指出，今在鄰近捷運石牌站的石牌路二段與裕民三路口處設站，還不到9點30分，就有民眾8點50分已經在場等候，等工作人員擺好攤位，簽完就離開，顯見其實蠻多想站出來的人。他分析，此處仍是綠大於藍，過往大家認為這裡有很多眷村而偏藍，隨著世代交替，許多年輕人居住在這，選民結構也漸以民進黨為主。

他說，選擇在此設站，原因是捷運石牌站比明德站更多人潮，附近也有榮總，加上石牌路是交通要道，人潮聚集多、商店不少，尤其尖峰時刻車流量大，即便很多人沒有下車連署，只要看到罷免旗幟，就知道罷免吳思瑤的團隊已經出來了。

他指出，不同於昨日，現在發送第一階段連署書，讓大家拿回家寫，之後2月1日、2日再拿回同一地點繳交即可，屆時時間將會拉長至全天，也歡迎民眾前來連署罷免。

連署民眾直言，「民代不做事，影響國家運作，就罷掉！」另一人看到網路的連署資訊，一早就到場支持，她認為執政黨作亂，很多事情都在造謠，當家者發動罷免，不就造成社會對立？更批執政黨亂花錢，在野、人民本來就要監督，該刪就刪，不該花的錢，難道不應該刪？直呼總預算刪得非常合理。

「地動刪瑤」意向書連署站連兩天在士北地區擺攤，「憶事吳成」罷免吳沛憶意向書簽署活動明後天登場，分別是上午10點在中正區南門市場前、下午3點30分在萬華區雙和市場前。