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柯建銘呼籲「大罷免藍委」
朝野為總預算交鋒，民進黨立院黨團總召柯建銘昨說，三讀版本混亂到連國民黨、民眾黨的數據都不同，立法院至今送不出總預算案，藍白摧毀國家，讓國家無法運作，製造大亂局，今年過年通關密語是「恭喜發財，罷免書拿來」。
據悉，由於立法院議事人員仍在整理總預算文字當中，預計春節後才能送案。
柯建銘呼籲「大罷免藍委」，民進黨立委許智傑表示要率先響應柯建銘，希望能提供民眾就近罷免據點，貢獻微薄力量拉下不適任的「傅崐萁們」。
民進黨立委沈伯洋說，罷免案確實由公民團體提出，現在每個選區都有人在提，從立委角度來說，支援這些人是天經地義。
民進黨秘書長林右昌說，立委監督預算是天職，但這次國民黨和民眾黨刪減和凍結預算完全脫序、失序，亂砍一通，大家最在意的國防、外交經費及年輕人喜歡的文化、體育經費都被亂刪一通，更不用說防疫宣傳及打詐經費，審查總預算荒腔走板，是非理性行為。
林右昌表示，民進黨對各地發動罷免立委的態度一貫，就是尊重公民團體的自主性，這樣的自主性行動，不能被刻意抹黑、扭曲成政黨的行動。
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