聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘呼籲「大罷免藍委」

聯合報／ 記者蔡晉宇唐筱恬張曼蘋游明煌／連線報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影

朝野為總預算交鋒，民進黨立院黨團總召柯建銘昨說，三讀版本混亂到連國民黨、民眾黨的數據都不同，立法院至今送不出總預算案，藍白摧毀國家，讓國家無法運作，製造大亂局，今年過年通關密語是「恭喜發財，罷免書拿來」。

據悉，由於立法院議事人員仍在整理總預算文字當中，預計春節後才能送案。

柯建銘呼籲「大罷免藍委」，民進黨立委許智傑表示要率先響應柯建銘，希望能提供民眾就近罷免據點，貢獻微薄力量拉下不適任的「傅崐萁們」。

民進黨立委沈伯洋說，罷免案確實由公民團體提出，現在每個選區都有人在提，從立委角度來說，支援這些人是天經地義。

民進黨秘書長林右昌說，立委監督預算是天職，但這次國民黨和民眾黨刪減和凍結預算完全脫序、失序，亂砍一通，大家最在意的國防、外交經費及年輕人喜歡的文化、體育經費都被亂刪一通，更不用說防疫宣傳及打詐經費，審查總預算荒腔走板，是非理性行為。

林右昌表示，民進黨對各地發動罷免立委的態度一貫，就是尊重公民團體的自主性，這樣的自主性行動，不能被刻意抹黑、扭曲成政黨的行動。

傅崐萁 林右昌 柯建銘 沈伯洋 罷免 許智傑

延伸閱讀

大數據／韓國瑜好感居冠 傅崐萁並列第二 陳玉珍也進前三

遭柯建銘嗆滯美不歸 立法院：韓國瑜明晨回國

影／民進黨團遞憲訴法暫時處分 柯建銘籲韓國瑜別滯美不歸

影／民進黨再遞憲訴法暫時處分 批在野引入共產黨將讓台灣變「人民公社」

相關新聞

柯建銘呼籲「大罷免藍委」

朝野為總預算交鋒，民進黨立院黨團總召柯建銘昨說，三讀版本混亂到連國民黨、民眾黨的數據都不同，立法院至今送不出總預算案，藍...

農曆年後罷免全面開戰 賴士葆：賴清德讓全民變輸家

朝野對峙氛圍高漲，民進黨已揚言大罷免區域藍委，預期農曆新年過後正式全面啟動。國民黨立委賴士葆今日表示，賴清德總統上台以來...

直球對決罷免 林思銘長文反擊：空降的人心中只有仇恨

時代力量主席王婉諭等今日舉行記者會，揚言罷免國民黨立委林思銘，並舉出數項不適任的證據。林思銘下午發出長篇聲明，表示從政以...

罷免大亂戰！他分析：2026、2028才重點 大罷免恐假議題

民進黨在雙北鎖定多名國民黨立委推罷免；藍營也盤點反制，北市立委吳思瑤、吳沛憶首當其衝，新北昨也連署罷免張宏陸。 Quic...

綠哭刪預算沒錢 北市藍議員揭：整條街都收罷免提議書

民進黨立院團總召柯建銘喊出「大罷免」，對於大罷免時代來襲，國民黨台北市議員柳采葳今指出，有民眾向她投訴，整條街每一戶的信...

嗆割藍委遍地開花 台灣基進：投入支援全台大罷免運動

大罷免議題受討論，台灣基進今天表示，將投入支援全台大罷免運動，公布全台連署書友善店家，並指出，如果藍白是要大家卑躬屈膝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。