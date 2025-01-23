高雄綠營抗藍白宣講 籲民眾將台灣帶回正途

前高雄市文化局長尹立等人今天在高雄舉辦「護國討傅抗藍白」宣講晚會，多名民進黨立委等人出席，齊聲批評藍白惡修法案、亂砍預算，呼籲民眾一起罷免這些不適任立委，將台灣帶回正途。

尹立、台灣基進高雄市議員張博洋等人今天晚上在高雄三民公園舉辦「護國討傅抗藍白」宣講晚會，批評藍白亂砍總預算，使政府無法運作，吸引上千民眾參加。

民進黨高雄市立委邱議瑩、李昆澤、李柏毅、許智傑及高雄市議長康裕成等人輪番上台宣講。李昆澤說，藍白2黨在立法院惡修法案、濫刪中央預算等行為，讓國家發展陷入困境，更破壞憲政體制、癱瘓國家運作等，令人無法接受。

邱議瑩表示，很多國民黨立委也不知道自己刪除的預算是什麼，預算書看都沒看就表決。中國飛機侵擾台灣逐年增加，台灣空軍就要去攔截、保護台灣，但國民黨卻把油料費等刪掉，讓國軍沒錢沒油保護台灣，這就是藍白黨團所做的事。

邱議瑩說，國艦國造等預算被凍結，還有文化、外交等預算被刪，立法院一堆通匪、毀憲、滅台的共匪立委，導致台灣前途艱辛，大家應該要站出來對抗。台灣還有很多地方選不對人，拜託高雄鄉親告訴大家一起罷免，把台灣帶回正途。

許智傑表示，藍白在立法院聯手亂搞，合理懷疑是替中共賣台；台灣民主前輩好不容易建立的自由民主基礎，被藍白破壞，為了讓台灣正常運作，民間團體紛紛站出來，一起罷免藍白立委。

此外，許智傑也宣布成立全國大罷免連署站，他強調，全國人民團結一心，迎接大罷免時代，才能終止藍白國會亂象，未來新國會才能守護人民預算。