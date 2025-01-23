農曆年後罷免全面開戰 賴士葆：賴清德讓全民變輸家

朝野對峙氛圍高漲，民進黨已揚言大罷免區域藍委，預期農曆新年過後正式全面啟動。國民黨立委賴士葆今日表示，賴清德總統上台以來戰鬥成性，不肯溝通協調，造謠抹黑在野黨亂刪預算是為罷免添柴火，卻說尊重公民團體的行動，正領航台灣進入全民皆是輸家的「罷免失速列車」。

賴士葆說，民進黨藉著總預算審查拉高仇恨值，透過廣宣到處鋪陳唱哭調，形塑被打壓，連賴清德總統都加入哭窮的行列，擁有史上最高2.9兆的預算，竟然悲情的說車子沒有油可用。真正刪減的預算只有6.6％，竟渲染哀嚎說凍結3成以上，民眾不清楚所謂的「凍結」，經過溝通說明程序就會解凍，根本不影響，卻是透過全面掌控的媒體洗腦民眾說政府被癱瘓，日以繼夜的炮轟抹黑在野黨，這一切都是為大罷免在鋪陳。

賴士葆表示，民進黨立院黨團總召柯建銘說2月3日要把41席藍委的罷免連署送到中選會，公民團體除了召開記者會聲援，也早就在各公共場所及民進黨民代的服務處擺攤罷免連署。身兼民進黨主席的賴清德在民進黨中常會上說，尊重公民團體自發性的推動罷免，並謙卑地傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

賴士葆指出，賴清德經歷過台灣多次的罷免，每次都是政黨強力動員，沒有一次例外，過去顏清標和韓國瑜的罷免活動各部會連司法都公然不避諱的加入圍剿，現在假清高說不要貼上政黨對抗的標籤，在民進黨民代的服務處擺攤罷免連署就是政黨的活動，還要撇清，說一套做一套，難道不會汗顏嗎？

賴士葆提到，過去罷免的SOP都是前面的階段把公民團體推上第一線，等到最後階段政黨再接手展開瘋狂的廝殺，畢竟罷免選戰如果沒有政黨在後面提供資源根本無以為繼，全面大罷免一旦成形必然讓台灣又陷入全民總動員，政黨對立互相砍殺的局面，屆時賴清德還要繼續嘴巴清高的尊重公民團體行動，實質上府院黨總動員來殲滅在野立委。

賴士葆批，賴清德上台以來戰鬥成性，不肯溝通協調，屢屢用憲政法庭來解決政治紛爭。總預算年年都在審，賴清德造謠抹黑在野黨亂刪預算是為罷免添柴火，卻說尊重公民團體的行動，賴清德正在領航台灣進入全民皆是輸家的罷免失速列車。