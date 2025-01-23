直球對決罷免 林思銘長文反擊：空降的人心中只有仇恨

時代力量主席王婉諭等今日舉行記者會，揚言罷免國民黨立委林思銘，並舉出數項不適任的證據。林思銘下午發出長篇聲明，表示從政以來奉公守法，在他心中只有新竹鄉親，只有人民，而其他空降來地方的人，心中只有滿滿仇恨及惡意政治操作，沒有是非，只為謀取政治利益。

林思銘說，他從政以來奉公守法，絕無積欠國家任何稅捐，網紅四叉貓所指欠稅9年，未經查證事實就抹黑。經他向監理所查證後，實際上所欠費的是汽車燃料費，該台未繳燃料費之車輛，實際使用者是他擔任議員期間的助理，彭X正先生，該助理在2017年即為他解職，而其所使用之車輛，因其（彭X正）離職後拒不過戶至其名下，該車被註銷，經監理站知悉後，所以向實際使用人催討。

林思銘強調，他從未收到催繳之通知書。四叉貓未經查證，刻意抹黑、大造謠他欠稅，亂噴口水，並且以「間接方式」，利用google的庫存頁面所留存之個人資訊，加以散佈他的個資，致使知悉民眾未經他同意及授權，逕自盜用他身分證字號進入公務系統查詢，而且還有網軍、側翼冒用他身分設置假的臉書帳號，欺騙民眾。

林思銘質疑，連立法委員的個資都可以如此輕易地取得後被盜用，難道數發部不用監督，並且應該有所作為，那試問一般民眾該如何防範與救濟呢？也難怪現在的個資外洩情況如此嚴重，要人民如何相信政府呢？

林思銘說，民進黨籍新竹縣議員歐陽霆指述他交通違規300筆「金厲害」，歐陽霆利用他已被知悉的個資，卻未經他同意，擅自使用，並將這些未經他同意而取得的個人資料公開散佈於網路上，已違反個人資料保護法第19、20、41、47條。

林思銘說，他擔任公職已經33年，在地方行程奔走、服務選民數以萬計，助理駕駛或是他的公務車若有違規，他完全虛心接受批評指教且概括承受，均依法繳納違規罰單，故意以這樣誇大的方式指摘他，實在是大可不必，歐陽霆是否也能以同樣標準嚴格監督民進黨酒駕的黨公職人士。

林思銘表示，再者，歐陽霆查出來的車籍資料若是在他名下，又為何管轄單位為屏東區監理所，他戶籍從未離開過新竹縣，是否又將別人的個資惡意散播了。

林思銘表示，王婉諭對他的指控，在2024年立委選舉時就已經攻擊過他，他均已經詳細解釋清楚，又再次地抹黑、造謠，急於向賴清德表態應徵工作。又其批評在野黨審查預算只有黨意、利益，完全沒有人民更是惡意造謠。

林思銘說，在野黨基於監督的立場對預算提案刪減、凍結，乃在野黨監督政府的天職，王婉諭在擔任時代力量立委期間，所提出對政府各部會的刪減、凍結案件，數量也非常多，現在為了急著表現，批評在野黨，真的是雙標無極限、不斷的強調自己是公正的第三勢力，看起來只是民進黨的附隨組織，所以因無公職就接受黨的旨意成為打手和民進黨一起大罷免，這就是王婉諭所說的綠色的第三勢力。

林思銘說，在他心中只有新竹鄉親，只有人民，而其他空降來地方的人，心中只有滿滿仇恨及惡意政治操作，沒有是非，只為謀取政治利益。他在第十屆立法委員任內，兢兢業業，做好每一件選民託付的事，心中只惦記要為地方、為鄉親打拚，為地方爭取約新台幣70億元建設經費，服務案件超過 8000多次，也獲得公督盟評鑑為優秀立委。

林思銘總結，在第11屆開始，他雖然忙碌卻很充實，他在立法院參與院會、委員會、黨團大會、朝野協商、記者會，確保地方的聲音傳達至政策的討論中；同時在地方與立法院召開協調會解決地方大小事。並參與地方上各項活動，面對面傾聽民眾需求，解決鄉親的問題。

林思銘說，他在這一年兩個會期，出席率100%、舉辦記者會47場、問政質詢72場、提出法律提案84案、服務案件、會勘及協調會共2821件，這些數字代表的不僅是努力，更是鄉親對他的信任與期待。不論是為教育、交通、民生或環境發聲，每一步都是為了讓新竹縣邁向更好的未來。