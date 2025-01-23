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罷免大亂戰！他分析：2026、2028才重點 大罷免恐假議題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
推動「大罷免」公民團體在公園擺攤募集連署書。記者趙容萱／攝影
推動「大罷免」公民團體在公園擺攤募集連署書。記者趙容萱／攝影

民進黨在雙北鎖定多名國民黨立委推罷免；藍營也盤點反制，北市立委吳思瑤、吳沛憶首當其衝，新北昨也連署罷免張宏陸。Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章認為，2026、2028才是重點，大罷免恐是假議題。

黎榮章說，雖說罷免制度與定期選舉是相輔相成的。選舉讓民意代表有機會展現其能力，而罷免則是一種對權力的即時監督機制，避免民意代表在當選後，其實際行為可能偏離選前承諾，甚至涉及貪腐、不當行為或損害公共利益。

黎說，立委基本上都是代表該區的利益在問政，平時在地方也都是以服務區域選民為本，問政態度要離譜到讓選民發動罷免並不多見。從過去的罷免紀錄看，通常都是極端的兩邊動員較勁，中間選民基本上還是尊重選舉期約，若非發生嚴重的情勢，很難被說動，罷免議題熱不起來。

黎榮章認為，一個立法委員罷免都困難重重，還要發動全國性大罷免，談何容易。

他提到，常理推論，大罷免是假議題，為什麼還有一方要發起，還有一方要應對？在國會居少數的執政黨想發起比較可以理解，因為執政黨有太多居守勢、劣勢的議題遭受攻擊，必須找到好的目標轉移注意力，但在國會居多數的在野黨為什麼要應戰，是當真害怕被大規模被罷免，還是主事者有什麼特殊的戰略目標，實在看不懂。「2026、2028才是重點，大罷免恐是假議題。」

國民黨 民進黨 罷免

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