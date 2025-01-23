綠哭刪預算沒錢 北市藍議員揭：整條街都收罷免提議書
民進黨立院團總召柯建銘喊出「大罷免」，對於大罷免時代來襲，國民黨台北市議員柳采葳今指出，有民眾向她投訴，整條街每一戶的信箱都有收到罷免團體的罷免提議書和宣傳單，她批評綠營，「富爸爸幫印罷免提議書？」哭沒錢辦正事，卻撒錢收提議書。
柳采葳指出「一日側翼、終身側翼」曹興誠「富爸爸真的是當側翼當上癮了」，今天有民眾向她投訴，自家信箱收到大安區罷免團體塞入的罷免提議書和宣傳單，不只他一家，而是整個整條街每一戶的信箱都有收到。
她說，賴清德政府這幾天不斷向社會哭窮，擁有比蔡英文執政時2.8兆更多預算的賴清德政府，竟然說國家無法正常運作？這樣說起來，蔡英文果真比賴清德還會執政。
柳采葳表示，綠營透過民間資源串連，找到如曹興誠等「富爸爸」每一個罷免團體都兵強馬壯、都躍躍欲試，儼然新一輪團體面試，就等罷免結束看KPI決定面試成績。
她說，民進黨大選選不贏就乾脆搞罷免，拿著更多的錢喊窮，利用民間資源大搞罷免，直接把罷免提議書送到民眾家中，這不就是透過國家搞罷免？明擺著破壞民主體制，毫不尊重去年大選的民意。
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