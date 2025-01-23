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綠哭刪預算沒錢 北市藍議員揭：整條街都收罷免提議書

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳揭露民眾收到罷免團體的罷免提議書和宣傳單。圖／議員柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳揭露民眾收到罷免團體的罷免提議書和宣傳單。圖／議員柳采葳提供

民進黨立院團總召柯建銘喊出「大罷免」，對於大罷免時代來襲，國民黨台北市議員柳采葳今指出，有民眾向她投訴，整條街每一戶的信箱都有收到罷免團體的罷免提議書和宣傳單，她批評綠營，「富爸爸幫印罷免提議書？」哭沒錢辦正事，卻撒錢收提議書。

柳采葳指出「一日側翼、終身側翼」曹興誠「富爸爸真的是當側翼當上癮了」，今天有民眾向她投訴，自家信箱收到大安區罷免團體塞入的罷免提議書和宣傳單，不只他一家，而是整個整條街每一戶的信箱都有收到。

她說，賴清德政府這幾天不斷向社會哭窮，擁有比蔡英文執政時2.8兆更多預算的賴清德政府，竟然說國家無法正常運作？這樣說起來，蔡英文果真比賴清德還會執政。

柳采葳表示，綠營透過民間資源串連，找到如曹興誠等「富爸爸」每一個罷免團體都兵強馬壯、都躍躍欲試，儼然新一輪團體面試，就等罷免結束看KPI決定面試成績。

她說，民進黨大選選不贏就乾脆搞罷免，拿著更多的錢喊窮，利用民間資源大搞罷免，直接把罷免提議書送到民眾家中，這不就是透過國家搞罷免？明擺著破壞民主體制，毫不尊重去年大選的民意。

國民黨北市議員柳采葳。報系資料照
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照
國民黨台北市議員柳采葳揭露民眾收到罷免團體的罷免提議書和宣傳單。圖／議員柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳揭露民眾收到罷免團體的罷免提議書和宣傳單。圖／議員柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳揭露民眾收到罷免團體的罷免提議書和宣傳單。圖／議員柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳揭露民眾收到罷免團體的罷免提議書和宣傳單。圖／議員柳采葳提供

罷免

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