嗆割藍委遍地開花 台灣基進：投入支援全台大罷免運動

大罷免議題受討論，台灣基進今天表示，將投入支援全台大罷免運動，公布全台連署書友善店家，並指出，如果藍白是要大家卑躬屈膝，那就讓他們看見公民的驕傲。

台灣基進黨主席王興煥表示，大罷免的號角已經吹響，必須接力響應，提高熱度、拓增廣度。台灣基進以政黨之名，正式宣布全力配合大罷免運動，也邀請反共的公民與團體共同成就這場足以決定台灣未來的大事件，讓割藍委的運動遍地開花。

王興煥指出，國民黨與民眾黨是受命於中國國家主席習近平的內部叛軍，不論破壞憲政或預算割喉，都是執行中國對台灣的混合戰。台灣生存的首要課題，必須改變親中政黨掌握多數的國會結構，這是全面罷免國民黨區域立委的必要所在。

台灣基進台南黨部主委吳依潔表示，在2月1日罷免正式起跑前，台灣基進就已提早協尋罷免連署友善店家及相關工作的準備。台南雖然目前沒有立委罷免，但絕不會袖手旁觀。台南黨部招募宣傳點的文章才剛發出，短短一天就有超過20間店家報名，希望藉由台南觀光旅遊的特長，讓其他縣市的觀光客來到這裡遊玩時，也可以簽署連署書。

台灣經濟民主連合理事會（經民連）今天也舉行記者會表示，有鑒於藍白亂審預算，造成違憲之外，更造成國家混亂，要對賴清德總統公開提出五項呼籲，一、面對重大政治危機，總統應積極扮演國家領導人的角色；二、以倒閣解散國會，解決政治僵局，以憲政運作建立信任投票制度。

經民連表示，三、依據預算法第54條，區分新舊計畫，決定過渡階段預算執行；四、面對朝小野大的國會，賴政府應積極推動操之在己的行政命令全盤修正；五、執政團隊應全面推動社會政策立法，扭轉被動防守的國會格局。