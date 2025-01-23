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反制大罷免啟動！設站15分鐘 收30份罷免吳思瑤意向書

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民團罷免「雙吳」，今天在北投設立罷免吳思瑤意向書簽署站。記者楊正海／攝影
民團罷免「雙吳」，今天在北投設立罷免吳思瑤意向書簽署站。記者楊正海／攝影

罷免來襲，台北市多個民團針對國民黨立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇和羅智強發起罷免，也引起其他團體反制，藍新生代組成「蟾蜍剋星」團隊，發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。其中，罷免吳思瑤意向書簽署站今天成立，發起人滿志剛表示，上午9時30分開始簽署，15分鐘內就收到30分意向書。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤召集人賴苡任說，今天是首次實地到北投開設意向書連署站，為了符合法令規定，2月1日前不會拿出任何連署書或提議書的表格，最重要是要讓北投居民知道，他們有決心要站出來。明天早上則是在裕民三路把攤位擺出來，希望有更多士林北投的市民來簽意向書。

「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟表示，今天是罷免吳思瑤意向書簽署站設立，罷免吳沛憶的意向書簽署站，也會在周六登場，並向民眾宣講理念。滿志剛表示，會力拚在過年前達標第一階段，再等中選會2月1日後公布正式的連署書樣式。

民團罷免「雙吳」，今天在北投設立罷免吳思瑤意向書簽署站。記者楊正海／攝影
民團罷免「雙吳」，今天在北投設立罷免吳思瑤意向書簽署站。記者楊正海／攝影

罷免

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