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許智傑響應柯建銘 設全台第一個全國罷免連署站

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，要黨公職為「大罷免」動起來，綠營民代把服務處都設為罷免連署站。民進黨立委許智傑今天表示，他要率先響應柯建銘，設立全台第一個立委大罷免連署站。

許智傑表示，全國人民團結一心，迎接大罷免時代，才能終止藍白國會亂象，未來新國會才能守護人民的預算、避免中國人來台用健保。很多旅居高雄的南漂民眾，遇到他時都表示想要參與連署，還有許多高雄民眾雖然戶籍在高雄無法罷免藍委，仍想擔任連署志工。許智傑服務處擔任高雄第一個罷免連署站，希望能提供民眾就近罷免的據點，貢獻微薄力量拉下不適任的「傅崐萁們」。

許智傑明天將在高雄地方服務處舉行記者會，正是啟動連署，現場將備有20多個罷免團體連署書。

罷免

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