影／批藍白全民公敵 台灣基進宣布全力推動大罷免

台灣基進今舉行記者會宣布，將全黨投入罷免宣傳與協助連署的行動中，黨主席王興煥表示，藍白是受習近平命令的「內部叛軍」，更成為全民公敵。目前已經在台北、台南與高雄等地募集20個以上的連署書收集點。

王興煥指出，藍白的作為都是中國對台混合戰之一，首要之急就是改變以親中政黨為多數的國會結構，這是罷免的正當性與必要所在，除要團結「反共公民與團體」將生存大敵逐出國會，更要接力響應提高罷免熱度，台灣基進將全力配合大罷免，讓運動遍地開花。