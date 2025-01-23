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影／批藍白全民公敵 台灣基進宣布全力推動大罷免

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台灣基進今舉行記者會宣布，將全黨投入罷免宣傳與協助連署的行動中，黨主席王興煥表示，藍白是受習近平命令的「內部叛軍」，更成為全民公敵。記者林俊良／攝影
台灣基進今舉行記者會宣布，將全黨投入罷免宣傳與協助連署的行動中，黨主席王興煥表示，藍白是受習近平命令的「內部叛軍」，更成為全民公敵。記者林俊良／攝影

台灣基進今舉行記者會宣布，將全黨投入罷免宣傳與協助連署的行動中，黨主席王興煥表示，藍白是受習近平命令的「內部叛軍」，更成為全民公敵。目前已經在台北、台南與高雄等地募集20個以上的連署書收集點。

王興煥指出，藍白的作為都是中國對台混合戰之一，首要之急就是改變以親中政黨為多數的國會結構，這是罷免的正當性與必要所在，除要團結「反共公民與團體」將生存大敵逐出國會，更要接力響應提高罷免熱度，台灣基進將全力配合大罷免，讓運動遍地開花。

藍白立委通過諸多爭議法案、大幅刪減政府總預算，台灣基進秘書長吳欣岱指出，藍白支持者常說罷免浪費公帑，但每個立委月薪19萬元，加上各種費用，每一人一年耗資千萬，若成立黨團更可申請更多補助。而許多藍白立委連預算提案都「搞不懂在幹嘛」，吳欣岱直言罷免是公民的權利，看到藍白表現，出來罷免只是剛好，「台灣不能有代表中國的政黨」，會全力支持罷免。

台灣基進今舉行記者會宣布，將全黨投入罷免宣傳與協助連署的行動中，台南黨部主委吳依潔（左起）、黨主席王興煥、秘書長吳欣岱、高雄市議員張博洋共同出席，目前已經在台北、台南與高雄等地募集20個以上的連署書收集點。記者林俊良／攝影
台灣基進今舉行記者會宣布，將全黨投入罷免宣傳與協助連署的行動中，台南黨部主委吳依潔（左起）、黨主席王興煥、秘書長吳欣岱、高雄市議員張博洋共同出席，目前已經在台北、台南與高雄等地募集20個以上的連署書收集點。記者林俊良／攝影
台灣基進今舉行記者會宣布，將全黨投入罷免宣傳與協助連署的行動中，台南黨部主委吳依潔（左起）、黨主席王興煥、秘書長吳欣岱、高雄市議員張博洋，共同出席。記者林俊良／攝影
台灣基進今舉行記者會宣布，將全黨投入罷免宣傳與協助連署的行動中，台南黨部主委吳依潔（左起）、黨主席王興煥、秘書長吳欣岱、高雄市議員張博洋，共同出席。記者林俊良／攝影

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