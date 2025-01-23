沈伯洋：立委職責是選民服務 支援罷免藍委「天經地義」

朝野大罷免浪潮浮上檯面，民進黨立委沈伯洋今表示，這些罷免案確實是由公民團體提出，而現在每個選區都有很多人在提罷免時遇到困難想求助，「而立法委員的職責不就是選民服務？既然要做，當他們有需求，就應該全力支援。」他強調，從立委角度來說，支援這些人是天經地義。

沈伯洋今到「POP Radio聯播網」接受專訪，問及對於黨中央的態度並無要推大罷免，如何看與黨團作法不一樣？他說，立委與總統的角度本來就會有所不同。總統畢竟需要遵循公布釋憲等法定程序，與立法院有時間差，且從總統的高度來看，他是全民總統，沒有必要在這個時候他認為該如何處理。

至於罷免案，沈伯洋強調，的確是由公民團體提出，過程中會遇到很多騷擾、借場地的問題及格式該怎做等，但對於立委來說，這些問題相對簡單，他們平常就在做選民服務。

沈伯洋認為，現在每個選區都有很多人在提罷免時遇到困難想求助，而立法委員的職責不就是選民服務？既然要做，當民眾有需求，就應該全力支援，「從立委的角度來說，支援這些人是天經地義。」

至於民進黨立院黨團總召柯建銘公開呼籲罷免，沈伯洋也贊同，表示現在不罷免，要怎麼解決現在立法院的問題？最終還是要回歸民意，若有民意對現狀不滿，「他們站出來了，需要協助，我們必定協助。」

民進黨立委林俊憲提到，民進黨在第二階段要全力介入一事，沈伯洋回應，每個人選擇介入的時機不同，以他身為不分區立委的立場，「現在就是我們可以開始協助，資源、格式等，我覺得多多幫忙完全沒有問題。」他也強調，罷免過不過不是重點，而是讓這些人知道有人要罷免你。