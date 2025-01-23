新聞眼／老柯非暴衝 綠營鋪陳三部曲

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出「大罷免藍委」後，賴清德總統與民進黨中央看似並未響應，但大罷免星星之火已在民間點燃，是否野火燎原這一、兩周是重要關鍵。政壇納悶「老柯」自顧自喊大罷免是不是瘋了？其實是策略性結合總預算案攻防的三部曲。

第一步驟「引蛇出洞」。民進黨自知是立院是少數，投票表決輸在野黨，因此先任由在野的國民黨籍民眾黨團在總預算案第二階段提出海量刪、動總預算案。

第二步驟「誘敵深入」。在朝野協商總預算時，柯建銘每回都從盤古開天講起，談天說地就是不針對個案協商，冗長發言癱瘓掉協商，目的是讓國民黨一些不合理的提案也進入表決。

第三步驟是「一舉殲滅」。當總預算案部分不合理提案通過後，府院黨及各部會就結合側翼發起攻勢，盼激起民意沸騰，替大罷免增添柴火。

民進黨藉總預算案三部曲，鋪陳大罷免之戰，讓民團先連署，若連署成功，綠營正規軍再伺機進場，這就是柯建銘與民進黨中央的真正盤算。

綠營精打細算，近日各部會針對在野黨刪凍預算狂轟，也確實激起部分支持者憤怒，但諸如數位部大言不慚指「預算被砍，以後雙鐵網路訂票都出問題」、外交部稱「預算被砍，護照將短缺廿萬本」等過於誇張發言，也造成一些反效果，讓中間選民更冷靜看待可能遍地開花的大罷免。

賴清德昨定調，勿讓民團自發性發起罷免的公民運動被貼上政黨對抗的標籤，言下之意是民進黨在連署階段仍不會站上第一線，親綠民團能不能把握柯建銘點燃的罷免機會之火，將大罷免之戰炒熱到民進黨無法置身事外程度？很快就會有答案。