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大罷免 藍綠雙北都鎖定目標

聯合報／ 本報記者／連線報導
大罷免藍綠雙北鎖定目標，左起葉元之、吳思瑤、吳沛憶、張宏陸。圖／聯合報系資料照片
大罷免藍綠雙北鎖定目標，左起葉元之、吳思瑤、吳沛憶、張宏陸。圖／聯合報系資料照片

民進黨在雙北鎖定多名國民黨立委推動罷免，藍營分析實際有組織、有策略運作僅針對葉元之等人，其他多為煙霧彈，讓民眾感覺「遍地開花」。藍營在北市也盤點對象著手反制，吳思瑤吳沛憶首當其衝，新北昨已連署罷免張宏陸

新北藍營人士說，外界認為柯建銘發動大罷潮是亂搞其實不然，國民黨欠糧草，一旦啟動大罷潮，支援的錢從哪裡來？各地藍委也勢必要回防選區，不僅人仰馬翻，立法院也將失去優勢。

立委今年二月一日任職滿周年，選民可發動罷免。民進黨主席賴清德、秘書長林右昌雖聲稱不會推動立委大罷潮，但綠營或側翼動作頻頻，透過民團出擊。

綠營在新北鎖定葉元之，北市針對攻擊性高的徐巧芯，「青鳥」也已飛進花蓮連署罷免傅崐萁，宣布第一階段達標，基隆則有人成立粉絲專頁在線上推動罷免林沛祥

傅崐萁直指賴清德總統及立院民進黨團總召柯建銘聯手推動大罷免，用不可思議的霸道極權、反民主手段打壓國民黨區域立委，全黨會勇敢面對；葉元之說，民進黨有人想選，看板都掛出來了，所以一直針對他，他會全力以赴；林沛祥批民進黨政治操弄、踐踏民主價值。

徐巧芯說，前幾天在吳興市場發送春聯，多數民眾都為她加油，當時罷免團體的連署站距離不到兩百公尺，沒什麼人，途中遇到一名嗆聲民眾還被支持者轟出去，對罷團在政論節目透露一名眷村伯伯加入罷免行列，她說，有時候對手用這種方式自導自演都已習慣，「選民都很支持我，我對選民很有信心。」

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，賴清德有意挑釁，藍營一定要反制，北市不會像民進黨全面開戰，先鎖定「雙吳」吳思瑤和吳沛憶，青年團體已動起來，社團也躍躍欲試。

吳思瑤表示，毫無正當性的罷免會做好準備全面迎戰；吳沛憶強調對報復性罷免一定勇於面對。民進黨北市黨部主委張茂楠說，國民黨推動罷免「雙吳」只為反制民團罷免藍委行動，會做好準備靜觀其變。

新北綠營在板橋東區發動罷免葉元之，板橋西區就有人發動罷免綠委張宏陸。張回應，這是國民黨策畫的，內容多屬抹黑。

柯建銘說，藍綠已到決戰臨界點，結果會是國民黨倒了、台灣民眾黨散了，大罷免是歷史的召集，希望台灣人民共同見證這歷史一刻，開始連署後，很快就看到台灣有救了。身兼黨主席的賴總統在民進黨中常會表示，公民團體自發性推動罷免，民進黨必須尊重並謙卑地傾聽，勿讓公民運動被貼上政黨對抗標籤。

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