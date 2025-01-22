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曹興誠、黑熊部隊不演了加入罷免團體 她酸：富爸爸來了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳在臉書指罷免團體，人力、物力資源急速上升，是找到了富爸爸曹興誠。圖/取自柳采葳臉書。
國民黨台北市議員柳采葳在臉書指罷免團體，人力、物力資源急速上升，是找到了富爸爸曹興誠。圖/取自柳采葳臉書。

聯電創辦人曹興誠今以志工身分，連同全台各地罷免團體、台派團體成立「反共護台志工聯盟」。國民黨台北市議員柳采葳在臉書開酸，這幾天這些罷免團體，人力、物力資源急速上升，原來是找到了富爸爸曹董。

柳采葳說，今天曹興誠和罷免團體召開記者會，在地方發春聯跑行程明顯發現，這幾天這些罷免團體，人力、物力資源急速上升，大量的宣傳卡車可以在路上橫行，原來是找到了富爸爸曹董，也因為有了金援，讓部份民進黨黨公職願意投入罷免。

她說，今天記者會，跟罷免團體站在一起的，除了曹興誠還有爭議網紅八炯，說是蛇鼠一窩也不為過，才演幾天就不演了。

柳采葳表示，曹興誠積極支援罷免團體，一點都不意外，他號稱花了30億不給國軍不給警消，就是要給黑熊學院，來支持沈伯洋抗中保台，讓他們去教種菜和去公益募款平台搶捐款，結果今年預算處處見到黑熊學院影子，在野黨當然把關，也讓曹董恨不得馬上要讓這些立委下台，報復在野黨立委。

柳采葳指出，其實大罷免運動，說穿了就是民進黨輸不起運動，曹興誠帶著他的黑熊部隊，不是打共匪，而是罷免在野黨，說穿了只是為了翻轉民進黨國會少數的事實，扭轉朝小野大的狀況，這就是民進黨的陽謀。

罷免

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