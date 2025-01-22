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民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

新北藍綠罷免遍地開花 藍綠地方黨部正面看待

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋民團發起罷免民進黨立委張宏陸，但有民眾誤以為是張宏陸發起的罷免攤位。記者葉德正／攝影
板橋民團發起罷免民進黨立委張宏陸，但有民眾誤以為是張宏陸發起的罷免攤位。記者葉德正／攝影

罷免時代，新北市立委罷免案遍地開花，除罷免藍委，罷免綠委團體近期也陸續行動。國民黨新北市黨部主委黃志雄直言，民進黨當家鬧事，罷免綠委的團體會愈來愈多，黨部會持續關心；民進黨新北市黨部執行長高碩呈則表示，新北市黨部會繼續為公理與正義發聲，與對抗國民黨不適任立委的力量站在一起。

黃志雄表示，目前除板橋西區，聽說土城三峽、樹林鶯歌選區也有民間團體發起罷免行動，黨部不會刻意去運作，但會持續關心，順其自然發展。

黃志雄說，民進黨當家鬧事，光是財劃法，有這麼多綠委，卻長期不為地方爭取預算，好不容易國民黨為新北市增加了374億元預算，許多民眾與中間選民都看在眼裡，加上民進黨政府利用一些司法手段，民怨已經沸騰，不用操作，罷免綠委聲音會一直出現。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，藍白自從強推違憲擴權法案後，便不斷試探台灣民意底線，之後繼續由傅崐萁帶頭，違反程序正義將罷免門檻下修，還修出讓新北人均最低、而花蓮大幅增加161億的財劃法，內容與過程之荒謬已經引起全民憤怒。

新北市的六名國民黨立委面臨罷免提案，原因包括選民對其施政表現的不滿、言行不一以及與選民期待的落差，其中立委葉元之成為焦點。圖／本報資料照片
新北市的六名國民黨立委面臨罷免提案，原因包括選民對其施政表現的不滿、言行不一以及與選民期待的落差，其中立委葉元之成為焦點。圖／本報資料照片

罷免

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