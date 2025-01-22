賴清德回應大罷免：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「大罷免藍委」後，綠營內反應不一。身兼黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

賴清德也對日前嘉義大埔發生芮氏規模6.4地震發表談話。他表示，地震造成了停電、火警，以及民眾因房屋倒塌受困等災情，所幸受困民眾都平安被救出。昨天，行政院卓榮泰院長到台南勘災，實地了解地方的需求，中央會持續跟地方合作，儘速恢復國人的生活。

賴清德指出，面對深夜發生的地震，要感謝所有堅守崗位的第一線同仁，尤其是趕赴災害現場搶救的警消與台電同仁，以及協助復原工作的人員。政府的責任是擔任所有第一線同仁的後盾，不管面對任何困難，守護國人生命財產安全、持續帶領國家進步，是政府永遠不變的職責。