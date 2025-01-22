罷團借不到公車站旁集會 改申請遊行警方核准

罷免團體申請在板橋公車站周邊集會，遭市府交通局以影響安全為由拒絕出借；市警局板橋分局下午表示，經改申請為不定點的「遊行」後，已經准予27日在周邊遊行3小時。

民進黨新北市議員林秉宥昨日在臉書（Facebook）貼文稱「我擔心的事情果然發生了，他批新北市府以「行政中立」為由，拒借場地（板橋公車站旁人行道）給罷團。

市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，被問對於此事的回應。他表示，車站的周遭是無障礙空間，且車輛與人行眾多，往往會影響整個交通安全，所以，這種路段不會因為特定哪一個人就否定，「不應該准的，就不會去准，我們都是一視同仁來面對這些問題」。

市府交通局今天發布新聞稿指出，板橋公車站鄰近捷運板橋站及板橋火車站，為重要交通樞紐，平日公車約3000餘班次穿梭，平均每天上下車約達1萬8000餘人次；基於保障公共運輸服務、交通安全及無障礙空間通行，不提供非相關活動使用。

交通局說，依道路交通管理處罰條例規定，道路是指公路、街道、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行處；若民眾團體在市街、道路、巷弄、其他公共場所，或公眾得出入地方辦理集會遊行活動，須依集會遊行法等規定申請。

交通局表示，轄管公車站、轉運站、候車亭、計程車招呼站等，都是交通運輸服務設施，基於公眾通行利益考量，不做非相關活動使用，以保障公眾使用安全便利。

林秉宥今天在臉書貼文表示，感謝板橋警察分局協助，「集會遊行」申請已經辦妥。行政中立不難，只需要在保障人民權益的前提下，依法行政而已。

板橋分局下午回應中央社記者詢問表示，據了解，罷團原先規劃在縣民大道南側的雙子星大樓，板信商業銀行前的廣場「集會」，當地屬於私人土地，為海山警分局受理轄區，但私人婉拒出借。

警方說，後來罷團又申請對面的板橋公車站前人行道「集會」，因該公有地屬於交通局管轄，集會遊行受理單位為板橋警分局，警方故知會交通局陳述對集會遊行的意見。

板橋警分局說，基於服務民眾、協助民意代表順利申請集會遊行，因申請者改為申請「遊行」，且非定點集會，所以不需要市府交通局同意，板橋警分局已核准其遊行申請。

警方強調，是准予申請「遊行」，時間為1月27日（星期一），上午11時至下午2時，共3小時，申請者應規劃交通動線。