快訊

龍年封關！外資抱股過年這檔買超最高 聯電被大賣8.8萬張

中職／悍將挖李珠珢像簽自由球員 韓網友：台灣是啦啦隊MLB？

罷團借不到公車站旁集會 改申請遊行警方核准

中央社／ 新北22日電

罷免團體申請在板橋公車站周邊集會，遭市府交通局以影響安全為由拒絕出借；市警局板橋分局下午表示，經改申請為不定點的「遊行」後，已經准予27日在周邊遊行3小時。

民進黨新北市議員林秉宥昨日在臉書（Facebook）貼文稱「我擔心的事情果然發生了，他批新北市府以「行政中立」為由，拒借場地（板橋公車站旁人行道）給罷團。

市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，被問對於此事的回應。他表示，車站的周遭是無障礙空間，且車輛與人行眾多，往往會影響整個交通安全，所以，這種路段不會因為特定哪一個人就否定，「不應該准的，就不會去准，我們都是一視同仁來面對這些問題」。

市府交通局今天發布新聞稿指出，板橋公車站鄰近捷運板橋站及板橋火車站，為重要交通樞紐，平日公車約3000餘班次穿梭，平均每天上下車約達1萬8000餘人次；基於保障公共運輸服務、交通安全及無障礙空間通行，不提供非相關活動使用。

交通局說，依道路交通管理處罰條例規定，道路是指公路、街道、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行處；若民眾團體在市街、道路、巷弄、其他公共場所，或公眾得出入地方辦理集會遊行活動，須依集會遊行法等規定申請。

交通局表示，轄管公車站、轉運站、候車亭、計程車招呼站等，都是交通運輸服務設施，基於公眾通行利益考量，不做非相關活動使用，以保障公眾使用安全便利。

林秉宥今天在臉書貼文表示，感謝板橋警察分局協助，「集會遊行」申請已經辦妥。行政中立不難，只需要在保障人民權益的前提下，依法行政而已。

板橋分局下午回應中央社記者詢問表示，據了解，罷團原先規劃在縣民大道南側的雙子星大樓，板信商業銀行前的廣場「集會」，當地屬於私人土地，為海山警分局受理轄區，但私人婉拒出借。

警方說，後來罷團又申請對面的板橋公車站前人行道「集會」，因該公有地屬於交通局管轄，集會遊行受理單位為板橋警分局，警方故知會交通局陳述對集會遊行的意見。

板橋警分局說，基於服務民眾、協助民意代表順利申請集會遊行，因申請者改為申請「遊行」，且非定點集會，所以不需要市府交通局同意，板橋警分局已核准其遊行申請。

警方強調，是准予申請「遊行」，時間為1月27日（星期一），上午11時至下午2時，共3小時，申請者應規劃交通動線。

罷免

延伸閱讀

高市春節加強計程車稽查 交通局：不跳表最重罰9萬

新北市府拒借場地給罷免團體 交通局：通行安全考量

馬來西亞華人舞龍遊行掛「五星旗」 觸法了沒？警方調查

影／川普2.0正式上線！就職遊行現場簽行政命令 撤銷拜登任內78項舉措

相關新聞

新北藍綠罷免遍地開花 藍綠地方黨部正面看待

大罷免時代，新北市立委罷免案遍地開花，除罷免藍委，罷免綠委團體近期也陸續行動。國民黨新北市黨部主委黃志雄直言，民進黨當家...

賴清德回應大罷免：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「大罷免藍委」後，綠營內反應不一。身兼黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，許多公民團體...

新北雙和區立委罷免提議書達標 罷團籲：簽好簽滿為第二階段準備

全台掀起大罷免潮，針對新北中和立委張智倫、永和立委林德福的雙和罷免團隊稍早發文，指出已於18日達到第一階段法定份數，並提...

籲全台大罷免藍委 曹興誠：綠不支持就是國民黨傀儡

藍白立委聯手大刪中央政府總預算。聯電前董事長曹興誠今天邀集全台罷免團體共同成立「反共護台志工聯盟」，呼籲民眾出來罷免毀憲...

大罷免潮被列第一波 傅崐萁批：肥綠政府、瘦小老百姓

全台掀起大罷免潮，國民黨立院黨團總召傅崐萁也被罷團列入第一波罷免對象，傅崐萁今天回應批評賴清德、柯建銘聯手推動大罷免，試...

影／曹興誠呼籲民進黨表態挺罷免 不要「當家不管事」

聯電創辦人曹興誠今天以志工身份率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」，除了曹興誠、各地罷免團體代表、台派團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。