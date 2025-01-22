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新北雙和區立委罷免提議書達標 罷團籲：簽好簽滿為第二階段準備

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨立委林德福。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林德福。圖／聯合報系資料照片

全台掀起大罷免潮，針對新北中和立委張智倫、永和立委林德福的雙和罷免團隊稍早發文，指出已於18日達到第一階段法定份數，並提出6點聲明，呼籲支持者繼續簽好簽滿第一階段提議書，為了第二階段充分準備。

雙和罷免團體表示，18日達到第一階段法定份數，其中張智倫2877份、罷免林德福2383份，並仍在快速累計中。幾件事情要報告。一、請大家繼續帶住民們來簽爆第一階段提議書，由於連署書填寫注意事項繁多，無志工協助的郵寄合格率偏低，請繼續把第一階段提議書簽好簽滿。

二、還不知道什麼時候可以簽第二階段連署書，必須等團隊將第一階段提議書檢核到萬無一失的安全份數後，才會改簽第二階段連署書。請繼續來簽第一階段提議書並留下電話，要為了第二階段短短60天要收妥6萬份連署書充分準備。

三、網傳2月3日不遞交第一階段提議書，罷免就會失敗，是因為「如果」憲訴法施行導致憲法法庭停擺、「如果」選罷法經立院咨請公布、「如果」覆議未果後正式實施的時間點，可能會在二月中。但沒有附上論述理由、未交代各種情勢發生可能性、忽略各罷團籌備進度恐慌性訊息，不但導致民眾擔憂，各罷團亦須花費大量時間、人力向民眾解釋。

四、雙和何時遞交第一階段提議書？團隊表示仍在評估，如何讓第二階段有充足的時間準備，重點是缺人手，請填寫志工表單加入，一起面對第二階段的巨大挑戰。五、願意提供相關協助者，請事先跟團隊洽談定案再公告，避免有冒名收件、民眾個資外洩等疑慮。

罷免團隊最後表示，也感謝區公所與分局，就申請合法路權與集會遊行堅守行政中立立場，同時更協助向持不同立場之民代、民眾說明本團隊依法申請之情形；假日連署站亦有勞警方加強巡邏，在此致謝。

國民黨立委張智倫。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張智倫。圖／聯合報系資料照片

罷免

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