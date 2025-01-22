快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

籲全台大罷免藍委 曹興誠：綠不支持就是國民黨傀儡

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠（右）今天以志工身份率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」。記者邱德祥／攝影
聯電創辦人曹興誠（右）今天以志工身份率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」。記者邱德祥／攝影

藍白立委聯手大刪中央政府總預算。聯電前董事長曹興誠今天邀集全台罷免團體共同成立「反共護台志工聯盟」，呼籲民眾出來罷免毀憲亂政的立委。一定要出來罷免這些賣台內奸，民進黨稱當家不鬧事，這種心態是當家不管事，若民進黨不出來支持，就是國民黨的傀儡。

曹興誠表示，國民黨親共賣台，在國際上已經是普遍認知，但在台灣還有很多人在盲目的支持國民黨，因為這些人一直都遭到國民黨的誤導和欺騙。

曹興誠指出，反共護台志工聯盟是由不分藍綠、不分黨派的志工成立的。台灣的藍綠對立，是中共和國民黨長年統戰挑撥造成的，藍綠彼此不是敵人，中共才是共同的敵人。

曹興誠批評，國民黨立委在立法院毀憲亂政，不反共卻投共，所以他們不配稱為藍色，而是紫色立委。他們不僅背叛了中華民國，還甘願充當中共侵略台灣的先鋒隊，砸爛台灣的紅衛兵。大聯盟第一件要做的事，就是藍、綠聯手，驅逐紫色。

罷免

延伸閱讀

影／曹興誠呼籲民進黨表態挺罷免 不要「當家不管事」

批側翼吃香喝辣 王鴻薇：政府預算以補助之名流入罷免團體

民團發起罷免張宏陸 民眾搶頭香填單發現罷錯人

大罷免來襲 藍北市黨部：一定要反制、先鎖定「雙吳」

相關新聞

新北藍綠罷免遍地開花 藍綠地方黨部正面看待

大罷免時代，新北市立委罷免案遍地開花，除罷免藍委，罷免綠委團體近期也陸續行動。國民黨新北市黨部主委黃志雄直言，民進黨當家...

賴清德回應大罷免：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「大罷免藍委」後，綠營內反應不一。身兼黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，許多公民團體...

新北雙和區立委罷免提議書達標 罷團籲：簽好簽滿為第二階段準備

全台掀起大罷免潮，針對新北中和立委張智倫、永和立委林德福的雙和罷免團隊稍早發文，指出已於18日達到第一階段法定份數，並提...

籲全台大罷免藍委 曹興誠：綠不支持就是國民黨傀儡

藍白立委聯手大刪中央政府總預算。聯電前董事長曹興誠今天邀集全台罷免團體共同成立「反共護台志工聯盟」，呼籲民眾出來罷免毀憲...

大罷免潮被列第一波 傅崐萁批：肥綠政府、瘦小老百姓

全台掀起大罷免潮，國民黨立院黨團總召傅崐萁也被罷團列入第一波罷免對象，傅崐萁今天回應批評賴清德、柯建銘聯手推動大罷免，試...

影／曹興誠呼籲民進黨表態挺罷免 不要「當家不管事」

聯電創辦人曹興誠今天以志工身份率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」，除了曹興誠、各地罷免團體代表、台派團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。