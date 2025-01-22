影／曹興誠呼籲民進黨表態挺罷免 不要「當家不管事」
聯電創辦人曹興誠今天以志工身份率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」，除了曹興誠、各地罷免團體代表、台派團體出席外，政論節目主持人李正皓、媒體人廖筱君、印太戰略智庫執行長矢板明夫、網紅八炯等人出席，曹興誠呼籲民進黨要全力支持罷免，不罷免就要變成國民黨的傀儡。
聯電創辦人曹興誠今天出席「反共護台志工聯盟」成立記者會，表示台灣各地的民眾都紛紛站出來要求罷免這些國會裡的紅衛兵和憲政的破壞者，今天大家看到的國會亂象，在中共眼裡一點都不亂，這是中共精心策畫，按部就班，利用國民黨弱化台灣的統戰成果。強調今天站出來要罷免這些亂台分子，不是要替民進黨爭回國會多數，今天國會有這個亂象，國民黨要負主要責任，民進黨也要負起失職的責任；罷免掉賣台的內奸後，不要分藍綠，要分辨真正勇敢護台、不怕中共的人。
曹興誠表示罷免一定要成功，現在民進黨還有人說「當家不鬧事」，若民進黨今天不站出來罷免，這不是當家不鬧事，是「當家不管事」，呼籲民進黨要全力支持罷免，不罷免就要變成國民黨的傀儡。
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