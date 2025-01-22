批側翼吃香喝辣 王鴻薇：政府預算以補助之名流入罷免團體

立法院昨天趕在休會前三讀通過今年度中央政府總預算案，罷免團體指在野胡亂刪預算，倡議大罷免。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天稱，這次審查總預算時，抓出很多政府預算以補助之名，流入很民間團體，而這些團體就是大罷免的主要成員。

國民黨團今天舉行記者會針對總預算案闢謠。王鴻薇表示，在整個預算案裡面，歲出達到史上最高，但也發現有一個史上最大的造謠計劃，當然就是為了要幫大罷免加油添柴火，最近大罷免在全台灣如火如荼的展開。

王鴻薇說，以她參加過選舉來看，這些活動都是相當大的費用，不管是文宣塞信箱、用大型廣告車，或用非常多的志願者在路上、在大街小巷尋求連署書等，這全部都需要錢，請問錢從哪裡來？

王鴻薇指出，這次總預算案審查，他們抓出來很多政府預算裡面，以補助之名流入了很多民間團體，而這些民間團體是大罷免的主要成員，所以可以看到罷免三部曲，第一造謠、第二給錢、第三假借民團罷免在野黨立委。民進黨就是想要翻轉國會席次，如果得逞的話，民進黨愛怎麼編就怎麼編、愛怎麼花就怎麼花。

王鴻薇說，今年度總預算歲出規模原本是3兆1325億，比去年增加近10%，請問全國的老百姓、請問軍公教，政府有給你漲10%嗎？人民薪水有調漲10%嗎？為什麼政府一下子就漲了10%？為什麼要肥政府瘦人民？

王鴻薇也批評，這次總預算審查裡面，在野做了嚴格把關，但政府仍有2兆9千多億可以用，民進黨政府還不夠，是不是之前吃的太撐太飽了，想吃什麼就吃什麼嗎？不只政府官員吃香喝辣，甚至側翼也來吃香喝辣？