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民團發起罷免張宏陸 民眾搶頭香填單發現罷錯人
民團今天發起罷免板橋第六選區（板橋西區）民進黨立委張宏陸行動，有民眾高小姐一早就到現場填單，事後接受本報採訪時，義憤填膺痛批藍白在立法院亂砍預算，經本報記者提醒，她才驚覺這場是罷免綠委張宏陸攤位，不是罷免藍委葉元之攤位，趕緊向工作人員要回剛填妥的表單。
新北市板橋區除有民眾發起罷免板橋東區國民黨立委葉元之，今天也有民眾發起罷免板橋西區民進黨立委張宏陸，罷團質疑張宏陸「賺紅錢」，還有社後輕軌政策詐騙，且未履行居住正義，實在是「走投無路，罷免張宏陸」。
今天上午9時許攤位在板橋府中麥當勞前面擺攤，有不少路過民眾看到，立刻前來填單，支持團體行動。
有一名高小姐是前幾名填單者，接受本報訪問為何要參與連署時，她強調，藍白立委在立法院亂砍預算，「有些單位只剩下1元預算國家要怎麼運作？」，她才會趕緊來填單。
本報記者詢問她是否知道這是「罷免民進黨立委張宏陸」的攤位，她才驚覺自己填錯攤，她以為這邊是張宏陸發起的罷免活動，趕緊跑回攤位要回自己的資料，感謝記者提醒，她要罷免的是國民黨立委葉元之。
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