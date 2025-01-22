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大罷免來襲 藍北市黨部：一定要反制、先鎖定「雙吳」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤（左一）、吳沛憶（左二）。圖／聯合報系資料照
大罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤（左一）、吳沛憶（左二）。圖／聯合報系資料照

罷免來襲，台北市多個民團針對立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇和羅智強發起罷免。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹指出，藍營青年團體已經站出來，藍營在北市也一定要反制，並會挑人罷免，不是像民進黨全面開戰，所以目標先鎖定「雙吳」，也就是北投選區的吳思瑤和中正萬華的吳沛憶。

黃呂錦茹指出，現在已經有藍青年團體發動罷免綠委並且連署，且已經來找她，認為國民黨不動怎麼行，不能讓國家任憑這些人搞全面罷免，也有民間團體憂心忡忡，心裡不安覺，大罷免違反常理，歐美各國也沒發生這種事，認為賴清德有意要挑釁。

黃呂錦茹說，由於已經有青年團體來找她，她也認為立法院的制衡是民主常態，若對預算有意見就用黨團協商，怎麼會刪預算就煽動罷免？所以青年團體的做法，國民黨市黨部原則是尊重，也有社團躍躍欲試，現在市黨部仍不主動，會多聽社會大眾的看法。

黃呂錦茹說，國民黨認為民眾真正的聲音要出來，今天下午黨中央也找她去開會，因為青年團體已經動起來，中央要聽聽地方意見，對於藍青年團體發動連署，她樂觀其成 ，且國民黨一定要反制，不能讓這種風潮蔓延下去，除了青年團體，目前士農工商團體先不動，先過年再說。

另外，藍營人士認為，外界認為民進黨立院黨團總召柯建銘發動大罷免是亂搞，其實不然，國民黨基層欠糧草，一旦綠營大罷免起動，國民黨要支援，但錢從哪裡來？認為老柯搞罷免其實是「高招」，且全台大罷免，各地藍委勢必要回防選區，恐人仰馬翻。

罷免

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