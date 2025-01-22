快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

罷免傅崐萁一階達標 過完年衝第一波送件

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
罷傅團體「微光花蓮」日前在國民黨吉安鄉黨部對面，號召民眾罷免立委傅崐萁。本報資料照片
罷傅團體「微光花蓮」日前在國民黨吉安鄉黨部對面，號召民眾罷免立委傅崐萁。本報資料照片

全台掀起罷免潮，罷傅團體「微光花蓮」積極運作，青鳥日前也飛進花蓮開講，合力罷免傅崐萁。團隊現已收到超過3500分提議書，通過第一階段門檻，還在持續收件，目標「衝第一波」，農曆年後馬上提交縣選委會查對。

花蓮本屆區域立委選舉人數19萬3766人，根據選罷法第一階段需要1%選民數，約1900分。「微光花蓮」這個月起展開實體連署，在各鄉鎮快閃進行，已舉辦約20場次，19日「冬季青鳥」飛入花蓮中山公園開講「究責濫權立委」，罷傅團體也受邀到場短講並辦連署活動。

「對於跨過第一階段門檻非常樂觀」罷傅團體表示，目前已整理提議書達3500分，還有尚未整理出來的件數，且即將過年，這周六、日預計許多在外縣市工作、求學的縣民返鄉，會選擇火車站附近等人潮聚集處「接車」，以舉牌等方式，安靜平和邀請公民朋友來連署，「絕對要衝第一波」，目標過完年後上班日第一天2月3日就要送件。

「微光花蓮」表示，一階已達標但要把安全數往上推升，第二階段連署也同步進行，提醒民眾持續參與支持；此外，外縣市曾發生連署書遭騙的案例，雖然花蓮目前沒有這個情形，仍要注意，提醒不要接受來路不明的人士或店家說要幫忙連署，可透過團隊認證的地點送件，目前共有11處。

罷傅團體「微光花蓮」19日在「冬季青鳥」開講活動現場鼓勵民眾連署，罷免傅崐萁。記者王思慧／攝影
罷傅團體「微光花蓮」19日在「冬季青鳥」開講活動現場鼓勵民眾連署，罷免傅崐萁。記者王思慧／攝影

罷免

延伸閱讀

「基隆絕沛」鴨子划水推罷免 立委林沛祥：迎接挑戰

總預算刪補貼台電1千億 傅崐萁：根本不應送入立院

總預算三讀後行政院未致意 傅崐萁酸沒賴總統授權：不敢來

影／總預算三讀 傅崐萁轟賴清德墮落三部曲：民主走向敗亡

相關新聞

新北藍綠罷免遍地開花 藍綠地方黨部正面看待

大罷免時代，新北市立委罷免案遍地開花，除罷免藍委，罷免綠委團體近期也陸續行動。國民黨新北市黨部主委黃志雄直言，民進黨當家...

賴清德回應大罷免：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「大罷免藍委」後，綠營內反應不一。身兼黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，許多公民團體...

新北雙和區立委罷免提議書達標 罷團籲：簽好簽滿為第二階段準備

全台掀起大罷免潮，針對新北中和立委張智倫、永和立委林德福的雙和罷免團隊稍早發文，指出已於18日達到第一階段法定份數，並提...

籲全台大罷免藍委 曹興誠：綠不支持就是國民黨傀儡

藍白立委聯手大刪中央政府總預算。聯電前董事長曹興誠今天邀集全台罷免團體共同成立「反共護台志工聯盟」，呼籲民眾出來罷免毀憲...

大罷免潮被列第一波 傅崐萁批：肥綠政府、瘦小老百姓

全台掀起大罷免潮，國民黨立院黨團總召傅崐萁也被罷團列入第一波罷免對象，傅崐萁今天回應批評賴清德、柯建銘聯手推動大罷免，試...

影／曹興誠呼籲民進黨表態挺罷免 不要「當家不管事」

聯電創辦人曹興誠今天以志工身份率各地罷免團體代表、台派團體成立「反共護台志工聯盟」，除了曹興誠、各地罷免團體代表、台派團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。