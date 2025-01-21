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桃園6藍委罷免行動拚2月中送件 藍營主委：盼適可而止

聯合報／ 記者陳俊智曾增勳朱冠諭翁唯真／桃園即時報導
國民黨桃園市黨部主委黃敏恭（右四）在2024大選期間，和當時代表國民黨參選總統的侯友宜（左四）與競選桃園立委的牛煦庭（右至左）涂權吉、魯明哲、邱若華、呂玉玲、萬美玲等6人合影，6名參選立委者都如願當選。記者朱冠諭／翻攝
國民黨桃園市黨部主委黃敏恭（右四）在2024大選期間，和當時代表國民黨參選總統的侯友宜（左四）與競選桃園立委的牛煦庭（右至左）涂權吉、魯明哲、邱若華、呂玉玲、萬美玲等6人合影，6名參選立委者都如願當選。記者朱冠諭／翻攝

多地掀起罷免浪潮，桃園市有公民團體喊出「光復桃園，六區全罷」，瞄準桃園市6席藍委，目前預估過年前6區罷免提議人數可望達到一階門檻，預計2月中旬送件。國民黨桃園市黨部主委黃敏恭今天表示尊重，但也希望適可而止，地方和諧是最重要的。

目前包括蘆竹南崁多加教會設立罷免藍委的實體連署站，另在桃園區、龜山區、觀音區、中壢區、蘆竹區、龍潭區都設有連署點，推動罷免行動的牧師陳曉煒說，連署熱，將持續成立實體連署站，還有民眾願提供每月10萬元租金，租桃園車站前點位。

「本來平靜無波，何必吹皺一池春水？」國民黨桃園市黨部主委黃敏恭說，桃園的政治生態本來算和諧，立委們問政表現不錯，選民服務也做到很好，但受「大罷免」影響，全都成了罷免目標，實在很不希望看到這種事。據他了解，綠營高層要求地方民代服務處支持連署行動，有民代雖然執行，但不是很贊同罷免行動，心裡也是無奈。

黃敏恭也認為，罷免連署第一階段連署門檻低，通過門檻所代表的意義不大，無論發起罷免者背後有無他人指使授意，他都體諒並予以尊重，但希望能適可而止，地方和諧還是最重要。

桃園市第五選區立委呂玉玲表示，罷免是公民權的行使，在民主國家予以尊重，現在看到檯面上的罷免行動，都是仇恨式、報復性的罷免，背後都可以看到政治性操作的影子，民眾要的是安定生活、國家穩定的成長，這種仇恨式的罷免只會造成國家更激烈的對立，她身為立委，是要做好監督政府、爭取建設，相信人民的眼睛是雪亮的。

桃園市第一選區立委牛煦庭回應，罷免是人民的權利，尊重罷免團體意見，但對他的指控還是要建立在事實上，要回擊指控最好的做法就是拿出成績單，這一年的施政成果正在趕製中，成果報告厚厚一本，年後就會開始發放，相信自己的成績可以禁得起考驗。

桃園市第二選區立委涂權吉說，選舉及罷免是人民的權利，他當選後認真做事，積極在地方替選民服務及立院兌現政見，看到罷免團體的罷免理由有針對立院通過的巴氏量表、財劃法等，不清楚罷免團體是利用什麼觀點在看立委應該被罷免，雖然法案不是十全十美，但對民眾一定是立意良善。

涂權吉也強調，自己當選到現在也才約1年時間，都是認真做事，罷免團體也是喊了許久，但還是看不出他們的正當性，也不希望台灣社會一直在動盪，不然一直在選舉罷免，當選人無法好好做事，還會因一直選舉浪費社會資源。

罷免

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