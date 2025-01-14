罷團稱上任一年沒建樹 連署地點旁工程卻是廖偉翔推動

公民團體日前在台中市南屯國民運動中心前舉行罷免嘉年華活動，連署罷免國民黨立委廖偉翔。台中市議員劉士州表示，罷免團體稱廖偉翔上任一年沒建樹，但連署場地旁的改善工程，就是他們與廖偉翔團隊聯合推動的交通建設。

劉士州表示，民進黨搞全台大罷免，還踩著別人的政績說別人沒政績，這其實是不厚道的。民進黨現在動員全台大罷免，甚至前幾天，還有來自外地的網紅朋友來到台中，高喊要罷免廖偉翔。

劉士州說，罷免團體還在新聞中聲稱，廖偉翔上任一年沒有建樹。對於一位上任還不到一年的年輕人，拿「沒有建樹」來作為罷免的理由，這樣的做法他認為非常不厚道。更不厚道的是，罷免團體一方面使用他人的政績，另一方面又說別人沒政績，在地的朋友們也向他反映，覺得這種做法非常奇怪。

劉士州指出，罷免團體日前在南屯運動中心進行連署活動，旁邊的「文昌街暨萬和路一段道路及人行改善工程」，就是他們與廖偉翔團隊聯合推動的交通建設。周遭的里長和居民也都對他們的工作給予了正面和反向的反饋，他相信參與罷免的很多人，應該也有使用到這些改善設施。

劉士州說，讓一些不了解台中情況的人，來台中喊罷免，卻不清楚地方發展的實際情況，並在沒有了解的情況下，利用他人的政績來批評別人，這樣的行為實在不必要。更何況，還要求一位上任不到一年的立委「不到一年拚4年」，這樣的標準過於苛刻。

劉士州強調，台中未來應該更多地聚焦於建設與發展，而不是在政治鬥爭和無端的指責中迷失，南屯的發展才能更上一層樓。