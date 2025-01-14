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民進黨又提案罷韓國瑜 賴士葆：朝野化解分歧天方夜譚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報資料照

立法院程序委員會今午討論下次院會議程草案，會中民進黨立院黨團再提案改選立法院長，被藍白聯手封殺。國民黨立委賴士葆表示，賴清德總統邀立法院長韓國瑜喝咖啡，民進黨又提案罷免韓國瑜，邀喝咖啡太虛假，談團結朝野化解分歧根本像天方夜譚。

賴士葆說，民進黨團總召柯建銘說到做到，繼續提案改選立法院長韓國瑜，這已經是第3次提案，柯建銘好像樂在其中。元旦時賴清德喊出「團結朝野化解分歧」，本周四賴清德邀韓國瑜喝咖啡，不知道民進黨在演哪齣，立法院提案罷免韓國瑜，總統府邀喝咖啡，太虛假了。

賴士葆表示，默許形同鼓勵綠色公民團體發動罷免在野立委，讓社會動盪不安，念茲在茲的就是要讓執政黨奪回立法權，可以全面執政。不以民生為念，政黨利益永遠高於民眾福祉。

賴士葆指出，賴清德當選一年，台灣政局空前紊亂，少數執政，不服從國會表決通過的法案，提覆議不成，窮極一切救濟方式，包括選舉、罷免、創制、複決的手段，甚至屢屢用大法官來輾壓三讀通過的法案，還用司法來追殺政敵和在野黨。專制威權當道，儼然綠色恐怖再現，談團結朝野化解分歧根本像天方夜譚。

柯建銘 民進黨 立法院 罷免 賴士葆 賴清德 韓國瑜

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