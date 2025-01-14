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許智傑稱仇恨值高應罷免 徐巧芯：因在第一線監督民進黨
民進黨立院黨團總召柯建銘日前提出要罷免所有區域國民黨立委，民進黨立委許智傑稱藍委徐巧芯仇恨值高，應被罷免。徐巧芯今日回應，她之所以在民進黨內仇恨值高，是因為她永遠站在第一線，監督執政黨，她相信選區選民都很支持她。
許智傑今日建議，民進黨未來應該要採取精準罷免的策略，鎖定特定藍委，️如仇恨值高的藍委羅廷瑋、徐巧芯、傅崐萁等。
徐巧芯表示，許智傑說她的仇恨值很高，所以要被納入被罷免對象。但是，之所以在民進黨內仇恨值高，原因是她永遠站在第一線，做好在野黨角色，監督執政黨。包括很多弊案、政府違失，都由她率先公布，當然深綠粉絲有些人對她不滿，在野黨立委不就是應該要強力監督政府？民進黨當然有少部分積極狂熱分子對她不滿，可是不管是中間選民或更多國民黨支持者是非常喜歡她的。
徐巧芯強調，相信信義、南松山的選民都很支持她，許智傑眼裡只看到仇恨，但她看到的是歡樂跟愛，相信選區選民不會用仇恨眼神看著所有一切，而是用快樂、陽光、正面跟愛的角度來看事情。作為在野黨立委，會繼續強力監督民進黨。
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