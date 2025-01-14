黃國昌：罷免不是拿來政治鬥爭 籲綠別玩兩手策略

藍綠近日為罷免議題爭論不休，外界關注民眾黨態度。民眾黨代理黨主席黃國昌今天表示，罷免的本質是淘汰不適任民意代表，不是給政黨拿來政治鬥爭，並希望民進黨重新思考罷免制度意旨，別玩兩手策略。

民眾黨立法院黨團今天舉行「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會，並會後接受媒體訪問。

媒體指出，民進黨立委林俊憲受訪指出，若公民團體完成第2階段罷免連署，民進黨就要全體投入，加上藍營日前在民眾黨司法節集會擺攤蒐集罷免民進黨立委意向書，詢問民眾黨目前對罷免的態度為何。

黃國昌表示，罷免的本質是淘汰不適任民意代表，不是給政黨拿來政治鬥爭，希望民進黨重新思考罷免制度意旨；其次，他現在也搞不清楚民進黨誰說了算，民進黨立法院黨團總召柯建銘稱要搞「全面大罷免」，民進黨主席賴清德卻說沒這意思，而賴清德子弟兵林俊憲又稱完成第2階段連署要全力投入。

黃國昌表示，民進黨現在是「一人一把號，各吹各的調」，請民進黨內部先協調好統一發言，對外說清楚講明白，不要玩兩手策略；另一方面，他也還在靜靜等待賴清德講明白，是否要繼續搞罷免分裂社會、製造對立衝突。

憲法訴訟法覆議案遭否決後，行政院發言人李慧芝表示，為維護權力分立的憲政體制正常運作，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。媒體也詢問，民眾黨團如何看待。

黃國昌表示，李慧芝的回應空洞到他不知如何回應，讓他想到「專業廢話訓練」。

此外，媒體也指出，柯文哲昔日輔選幹部鄭淑心爆料上會期立法院長選舉的時候，前民眾黨主席柯文哲私下找民進黨談合作，但因為柯建銘不願意才告吹，詢問是否有此事。

黃國昌回應，他不知道鄭淑心的消息來源是什麼，因為去年2月1日黨內討論立法院院長選舉的時候，完全沒有鄭淑心的角色，「作為一個路人甲，現在出來要蹭什麼熱度？」

黃國昌指出，鄭淑心散播的假訊息與事實完全相反，當時是民進黨兩組人跑來拜託柯文哲尋求支持，沒想到現在顛倒是非稱民眾黨找民進黨談。