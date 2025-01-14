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大罷免潮來臨 謝國樑：罷免不會成功但讓老百姓心很累

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

罷免時代來臨，去年擋下罷免潮第一戰的基隆市長謝國樑怎麼看全台罷免潮？謝國樑說，看到其他縣市又有人提出罷免案，他心裡非常難過。大規模去做罷免相信結果不會成功，但過程中，最辛苦的就是所有老百姓，被迫去選擇，「民眾很心累」。

國會改革爭議促使藍綠高度對立，更一路衍生釋憲戰、罷免戰，甚至罷免潮，去年底基隆市長謝國樑罷免案遭否決，擋下第一槍，藍營全台立委都來幫忙反罷免。

謝國樑今天上午到仁愛市場發紅包，媒體詢問如何看大罷時代來臨？謝國樑說，去年基隆市長罷免案投完票第二天，他在市府前受訪時向市民報告，他要努力的就是現在的市政，要做好的就是現在的工作，所以他現在看到其他縣市又有人提出罷免案，他心裡非常難過。

謝國樑表示，他覺得大規模去提出罷免案，這根本不是民主的常態，相信結果也不會成功，但過程中，最辛苦的就是所有民眾和百姓，被迫捲入這樣的政治紛爭，原本4年才一次的選舉，現在每年都要表態，選擇喜歡的和不喜歡的，「民眾是很心累的」。

謝國樑說，看到其他縣市又有人提出罷免案，他心裡非常難過。記者游明煌／攝影
謝國樑說，看到其他縣市又有人提出罷免案，他心裡非常難過。記者游明煌／攝影

國會改革 基隆 罷免 謝國樑

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